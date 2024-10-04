Мед из винограда на зиму из двух ингредиентов – пошаговый рецепт заготовки

Мед из винограда. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Мед из винограда — это уникальная зимняя заготовка, которую легко приготовить. Вам понадобятся всего два ингредиента, чтобы создать этот ароматный и полезный продукт, который украсит ваши блюда и напитки зимой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

1,2 кг винограда;

700 мл сахара.

Способ приготовления

Виноград помыть, отделить ягоды от плодоножек в кастрюлю, растолочь их пестиком до образования сока. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 5 минут.

Виноград в кастрюле. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Далее процедить, перетереть через сито. Жмых отбрасываем, а сок переливаем в кастрюлю. Получилось 700 мл сока, всыпаем в него 700 мл сахара, размешиваем до полного растворения.

Приготовление меда. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Ставим на огонь, доводим до кипения, убавляем огонь и варим 15 минут, периодически помешивая. Масса будет очень пениться.

Приготовление заготовки. Фото: Скриншот YouTube @Olena_Irina_Gazdini

Через 15 минут выключаем огонь и оставляем стоять на час. Через один час снова ставим на огонь, доводим до кипения, убавляем огонь и варим 10 минут, помешивая. Готовый мед разливаем в стерилизованные банки.

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