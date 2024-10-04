Мед из винограда на зиму из двух ингредиентов – пошаговый рецепт заготовки

Мед из винограда на зиму — понадобится всего два ингредиента
Мед из винограда — это уникальная зимняя заготовка, которую легко приготовить. Вам понадобятся всего два ингредиента, чтобы создать этот ароматный и полезный продукт, который украсит ваши блюда и напитки зимой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 1,2 кг винограда;
- 700 мл сахара.
Способ приготовления
Виноград помыть, отделить ягоды от плодоножек в кастрюлю, растолочь их пестиком до образования сока. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 5 минут.
Далее процедить, перетереть через сито. Жмых отбрасываем, а сок переливаем в кастрюлю. Получилось 700 мл сока, всыпаем в него 700 мл сахара, размешиваем до полного растворения.
Ставим на огонь, доводим до кипения, убавляем огонь и варим 15 минут, периодически помешивая. Масса будет очень пениться.
Через 15 минут выключаем огонь и оставляем стоять на час. Через один час снова ставим на огонь, доводим до кипения, убавляем огонь и варим 10 минут, помешивая. Готовый мед разливаем в стерилизованные банки.
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