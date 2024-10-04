Самые простые сырники с манкой – идеальные завтрак в считанные минуты

Самые простые сырники с манкой на завтрак
Вкусные и нежные сырники с манкой — это отличный вариант для быстрого и полезного завтрака. Простой рецепт, который всегда получается идеальным. Всего несколько ингредиентов, немного времени — и завтрак готов!
Рецепт опубликовали на YouTube канале SMACHNO Простые Рецепты.
Вам понадобится:
- кисломолочный творог 5% 400 г;
- яйцо (небольшое) 1 шт;
- манка (мелкого помола) 2-2,5 ст. л. (в зависимости от влажности сыра);
- сахар 1,5 ст. л;
- ванильный сахар 1 ч. л;
- щепотка соли.
Для обжарки:
- подсолнечное рафинированное масло.
Для подачи:
- варенье или сметана.
Для формирования:
- пшеничная мука.
Способ приготовления
К мягкому кисломолочному сыру добавить яйцо, манную крупу мелкого помола, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
Миску с полученным тестом накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. На присыпанной муке поверхности сформировать из теста колбаску диаметром 4-5 см. Нарезать ее на части толщиной 2-3 см.
Каждую часть обвалять в муке и придать форму сырникам.
Разогреть подсолнечное рафинированное масло на сковороде. Обжаривать сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые сырники подавать с вареньем или сметаной по выбору. Из этого количества ингредиентов выходит около 12 нежных творожников. Приятного аппетита!
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