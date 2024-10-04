Самые простые сырники с манкой – идеальные завтрак в считанные минуты

Сырники на завтрак. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Вкусные и нежные сырники с манкой — это отличный вариант для быстрого и полезного завтрака. Простой рецепт, который всегда получается идеальным. Всего несколько ингредиентов, немного времени — и завтрак готов!

Рецепт опубликовали на YouTube канале SMACHNO Простые Рецепты.

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Вам понадобится:

кисломолочный творог 5% 400 г;

яйцо (небольшое) 1 шт;

манка (мелкого помола) 2-2,5 ст. л. (в зависимости от влажности сыра);

сахар 1,5 ст. л;

ванильный сахар 1 ч. л;

щепотка соли.

Для обжарки:

подсолнечное рафинированное масло.

Для подачи:

варенье или сметана.

Для формирования:

пшеничная мука.

Способ приготовления

К мягкому кисломолочному сыру добавить яйцо, манную крупу мелкого помола, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Сыр и яйцо. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Миску с полученным тестом накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. На присыпанной муке поверхности сформировать из теста колбаску диаметром 4-5 см. Нарезать ее на части толщиной 2-3 см.

Приготовление сырников. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Каждую часть обвалять в муке и придать форму сырникам.

Сырники на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Разогреть подсолнечное рафинированное масло на сковороде. Обжаривать сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Жареные сырники. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Готовые сырники подавать с вареньем или сметаной по выбору. Из этого количества ингредиентов выходит около 12 нежных творожников. Приятного аппетита!

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