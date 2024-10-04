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Самые простые сырники с манкой на завтрак

4 октября 2024 06:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самые простые сырники с манкой – идеальные завтрак в считанные минуты
Сырники на завтрак. Фото: Скриншот YouTube @smachno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вкусные и нежные сырники с манкой — это отличный вариант для быстрого и полезного завтрака. Простой рецепт, который всегда получается идеальным. Всего несколько ингредиентов, немного времени — и завтрак готов!

Рецепт опубликовали на YouTube канале SMACHNO Простые Рецепты.

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Вам понадобится:

  • кисломолочный творог 5% 400 г;
  • яйцо (небольшое) 1 шт;
  • манка (мелкого помола) 2-2,5 ст. л. (в зависимости от влажности сыра);
  • сахар 1,5 ст. л;
  • ванильный сахар 1 ч. л;
  • щепотка соли.

Для обжарки:

  • подсолнечное рафинированное масло.

Для подачи:

  • варенье или сметана.

Для формирования:

  • пшеничная мука.

Способ приготовления

К мягкому кисломолочному сыру добавить яйцо, манную крупу мелкого помола, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

рецепт жареных сырников
Сыр и яйцо. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Миску с полученным тестом накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. На присыпанной муке поверхности сформировать из теста колбаску диаметром 4-5 см. Нарезать ее на части толщиной 2-3 см.

рецепт сырников с манкой
Приготовление сырников. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Каждую часть обвалять в муке и придать форму сырникам.

простой рецепт сырников с манкой
Сырники на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Разогреть подсолнечное рафинированное масло на сковороде. Обжаривать сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

домашний рецепт сырников с манкой
Жареные сырники. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Готовые сырники подавать с вареньем или сметаной по выбору. Из этого количества ингредиентов выходит около 12 нежных творожников. Приятного аппетита!

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

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