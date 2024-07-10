Как сварить вишневое варенье без особых сложностей и с удовольствием – пошаговое приготовление.

Вишневое варенье. Фото: Freepik

Рецепт идеального вишневого варенья. Также мы расскажем про несколько секретов, которые помогут приготовить варенье из вишен.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Хитрость №1. Вишни для варенья не любят длительного мытья

И особенно этого не любят уже очищенные от косточек ягоды. Эта, казалось бы, простая деталь значительно влияет на форму ягод и густоту варенья. Вишни не следует долго мыть или оставлять в воде на продолжительное время. Хотя это не малина или клубника, вишни тоже впитывают воду. Из-за этого при приготовлении ягоды быстро теряют форму. Они склонны к деформации, а излишнее впитывание воды только усугубляет ситуацию. Также не рекомендуется мыть вишни после удаления косточек, так как это приводит к потере сока и размягчению ягод.

Иллюстративное изображение. Фото: gospodynka.com.ua

Удалять косточки из вишен можно разными способами: с помощью шпильки, установив ягоду на горлышко бутылки, с помощью устройства для удаления косточек на прессе для чеснока или используя специальные приспособления.

Хитрость №2. Вишневое варенье не любит избытка сахара

А также не стоит сразу добавлять сахар. Конечно, у всех свои предпочтения: кто-то варит варенье в пропорции 1:1, кто-то 1:2 или даже 1:3 (вишни к сахару). Однако избыток сахара не идет варенью на пользу. При большом количестве сахара происходит карамелизация, и варенье темнеет. Оно приобретает характерный вкус — просто сладкий десерт. Хотя это может быть вкусно, теряется "свежий" аромат.

Обычно варенье варится именно ради свежего вкуса и настоящего вишневого аромата. Если этот аромат теряется, проще купить готовый джем. Добавлять сразу весь сахар не стоит.

Приготовление вишневого варенья. Фото: gospodynka.com.ua

При большом количестве варенье будет все время прилипать ко дну, его придется отчаянно отскребать ложкой и часто мешать. А вишни этого не любят. В общем — и аромат потеряем, и форму ягод. А густую консистенцию можно и без множества сахара получить.

Хитрость №3. Вишневое варенье не любит, когда его долго и интенсивно варят

А также не любит частого помешивания. Лучше всего оно варится в собственном соку. Главное в приготовлении вишневого варенья — это метод. Если долго варить варенье, оно превратится просто в десерт.

Не стоит варить варенье с добавлением воды. Вишни прекрасно варятся в собственном соку. Для этого ягоды засыпают сахаром (в широком тазу или большой кастрюле) и оставляют на несколько часов. Можно оставить на ночь, используя треть или половину нужного объема сахара.

Приготовление вишневого варенья. Фото: gospodynka.com.ua

Утром вишни дадут много сока — рубинового и ароматного. Затем включаем не большой огонь, и вишни медленно начинают кипеть. После закипания варенье выключаем, даем ему остыть и немного загустеть. Потом снова доводим до кипения и снова выключаем, даем остыть.

Этот процесс можно повторить 3-4 раза или больше, в зависимости от вашего терпения. Важно дать варенью полностью остыть — просто включить и выключить не даст результата. Пока варенье остывает, часть жидкости испаряется, и оно загустевает. Также варенье не любит частого помешивания.

С такими простыми хитростями варенье получается густое, ароматное, рубиновое, а не темное. Очень вкусное и с истинно вишневым ароматом.

Раньше мы писали о рецепт густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

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