Как сварить вишневое варенье без особых сложностей и с удовольствием – пошаговое приготовление.

Рецепт идеального вишневого варенья — три основных секрета приготовления
Рецепт идеального вишневого варенья. Также мы расскажем про несколько секретов, которые помогут приготовить варенье из вишен.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Хитрость №1. Вишни для варенья не любят длительного мытья
И особенно этого не любят уже очищенные от косточек ягоды. Эта, казалось бы, простая деталь значительно влияет на форму ягод и густоту варенья. Вишни не следует долго мыть или оставлять в воде на продолжительное время. Хотя это не малина или клубника, вишни тоже впитывают воду. Из-за этого при приготовлении ягоды быстро теряют форму. Они склонны к деформации, а излишнее впитывание воды только усугубляет ситуацию. Также не рекомендуется мыть вишни после удаления косточек, так как это приводит к потере сока и размягчению ягод.
Удалять косточки из вишен можно разными способами: с помощью шпильки, установив ягоду на горлышко бутылки, с помощью устройства для удаления косточек на прессе для чеснока или используя специальные приспособления.
Хитрость №2. Вишневое варенье не любит избытка сахара
А также не стоит сразу добавлять сахар. Конечно, у всех свои предпочтения: кто-то варит варенье в пропорции 1:1, кто-то 1:2 или даже 1:3 (вишни к сахару). Однако избыток сахара не идет варенью на пользу. При большом количестве сахара происходит карамелизация, и варенье темнеет. Оно приобретает характерный вкус — просто сладкий десерт. Хотя это может быть вкусно, теряется "свежий" аромат.
Обычно варенье варится именно ради свежего вкуса и настоящего вишневого аромата. Если этот аромат теряется, проще купить готовый джем. Добавлять сразу весь сахар не стоит.
При большом количестве варенье будет все время прилипать ко дну, его придется отчаянно отскребать ложкой и часто мешать. А вишни этого не любят. В общем — и аромат потеряем, и форму ягод. А густую консистенцию можно и без множества сахара получить.
Хитрость №3. Вишневое варенье не любит, когда его долго и интенсивно варят
А также не любит частого помешивания. Лучше всего оно варится в собственном соку. Главное в приготовлении вишневого варенья — это метод. Если долго варить варенье, оно превратится просто в десерт.
Не стоит варить варенье с добавлением воды. Вишни прекрасно варятся в собственном соку. Для этого ягоды засыпают сахаром (в широком тазу или большой кастрюле) и оставляют на несколько часов. Можно оставить на ночь, используя треть или половину нужного объема сахара.
Утром вишни дадут много сока — рубинового и ароматного. Затем включаем не большой огонь, и вишни медленно начинают кипеть. После закипания варенье выключаем, даем ему остыть и немного загустеть. Потом снова доводим до кипения и снова выключаем, даем остыть.
Этот процесс можно повторить 3-4 раза или больше, в зависимости от вашего терпения. Важно дать варенью полностью остыть — просто включить и выключить не даст результата. Пока варенье остывает, часть жидкости испаряется, и оно загустевает. Также варенье не любит частого помешивания.
С такими простыми хитростями варенье получается густое, ароматное, рубиновое, а не темное. Очень вкусное и с истинно вишневым ароматом.
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