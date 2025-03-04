Сочные рубленые котлеты из куриной грудки за 10 минут — на обед или ужин

Рубленые котлеты из куриной грудки за 10 минут — на обед или ужин
Приготовьте нежные рубленые котлеты из куриного филе всего за 10 минут. Они получаются сочными, ароматными и прекрасно сочетаются с любым гарниром.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе — 600 г;
- сыр — 130 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть на терке и добавить к куриному филе.
Добавить яйца, измельченный чеснок, соль, перец и муку.
Хорошо перемешать и оставить смесь на 15-20 минут, чтобы ингредиенты лучше соединились.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать котлетную массу ложкой, формируя небольшие котлетки. Обжаривать на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые котлеты можно подавать со сметаной, соусом или овощами.
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