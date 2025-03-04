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Рубленые котлеты из куриной грудки за 10 минут — на обед или ужин

4 марта 2025 20:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сочные рубленые котлеты из куриной грудки за 10 минут — на обед или ужин
Рубленые котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте нежные рубленые котлеты из куриного филе всего за 10 минут. Они получаются сочными, ароматными и прекрасно сочетаются с любым гарниром.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 600 г;
  • сыр — 130 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть на терке и добавить к куриному филе.

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Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйца, измельченный чеснок, соль, перец и муку.

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Фарш для котлет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хорошо перемешать и оставить смесь на 15-20 минут, чтобы ингредиенты лучше соединились.

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Приготовление котлет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать котлетную массу ложкой, формируя небольшие котлетки. Обжаривать на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовые котлеты можно подавать со сметаной, соусом или овощами.

Ранее мы писали о рецепте сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

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