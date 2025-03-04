Соковиті рублені котлети з курячої грудки за 10 хвилин — на обід чи вечерю

Рублені котлети з курячої грудки за 10 хвилин — на обід чи вечерю
Приготуйте ніжні рублені котлети з курячого філе всього за 10 хвилин. Вони виходять соковитими, ароматними та чудово поєднуються з будь-яким гарніром.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 600 г;
- сир — 130 г;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати дрібними кубиками. Сир натерти на тертці та додати до курячого філе.
Додати яйця, подрібнений часник, сіль, перець та борошно.
Добре перемішати та залишити суміш на 15-20 хвилин, щоб інгредієнти краще з’єдналися.
Розігріти сковороду з олією. Викладати котлетну масу ложкою, формуючи невеликі котлетки. Обсмажувати на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
Готові котлети можна подавати зі сметаною, соусом або овочами.
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