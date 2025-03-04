Соковиті рублені котлети з курячої грудки за 10 хвилин — на обід чи вечерю

Рублені котлети. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Приготуйте ніжні рублені котлети з курячого філе всього за 10 хвилин. Вони виходять соковитими, ароматними та чудово поєднуються з будь-яким гарніром.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 600 г;

сир — 130 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати дрібними кубиками. Сир натерти на тертці та додати до курячого філе.

Куряче філе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати яйця, подрібнений часник, сіль, перець та борошно.

Фарш для котлет. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добре перемішати та залишити суміш на 15-20 хвилин, щоб інгредієнти краще з’єдналися.

Приготування котлет. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Розігріти сковороду з олією. Викладати котлетну масу ложкою, формуючи невеликі котлетки. Обсмажувати на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Смажені котлети. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готові котлети можна подавати зі сметаною, соусом або овочами.

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