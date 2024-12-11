Закусочный рулет Мимоза — оригинальная подача легендарного салата

Рулет "Мимоза". Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Закусочный рулет "Мимоза" — это свежий взгляд на классический салат, который знают и любят все. В новом формате он выглядит эффектно, готовится легко и станет украшением любого праздника. Узнайте секреты приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лук — 1/4 шт.;

уксус яблочный 6% — 1/2 ч.л.;

сахар 1/4 ч.л.;

соль;

вареный картофель — 3 шт. (250 г);

вареная морковь — 120 г;

яйца — 3 шт.;

консервированный тунец — 100 г;

майонез — 4-5 ст.л.

Способ приготовления

Нарезать лук мелкими кубиками. В тарелке смешать лук, уксус, сахар и щепотку соли. Оставить мариноваться на 10 минут, затем отжать лишнюю жидкость. Отваренный картофель, морковь и яйца натереть на мелкой терке, каждый ингредиент разложить по отдельным тарелкам.

Тертый картофель. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На рабочую поверхность выложить лист пищевой пленки. Равномерно распределить первым слоем тертый картофель, слегка посолить и смазать майонезом. Разложить маринованный лук вторым слоем, затем снова нанести тонкий слой майонеза. Следующим слоем выложить тертую морковь, равномерно распределить и нанести немного майонеза.

Морковь и майонез. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Поверх моркови распределить слой тертых яиц, смазать майонезом. Завершающим слоем выложить консервированный тунец, равномерно раздавленный вилкой.

Яйца и тунец. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

С помощью пищевой пленки аккуратно свернуть рулет, начиная с ближайшего к вам края, плотно прижимая каждый слой. Завернутый рулет обернуть пленкой и отправить в холодильник на 1-2 часа для пропитки.

Закручивание рулета. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перед подачей снять пленку, нарезать рулет на порционные кусочки. Украсить по желанию зеленью или ломтиками овощей.

Этот рулет станет ярким украшением вашего стола и удивит гостей оригинальной подачей.

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