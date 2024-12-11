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Рулет "Мімоза" — оригінальна подача легендарного салату

11 грудня 2024 05:36
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Закусочний рулет Мімоза – оригінальна подача легендарного салату
Рулет "Мімоза". Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Закусочний рулет "Мімоза" — це свіжий погляд на класичний салат, який знають і люблять усі. У новому форматі він виглядає ефектно, готується легко та стане окрасою будь-якого свята. Дізнайтеся про секрети приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 1/4 шт.;
  • оцет яблучний 6% — 1/2 ч. л.;
  • цукор 1/4 ч. л.;
  • сіль;
  • варена картопля — 3 шт. (250 г);
  • варена морква — 120 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • консервований тунець — 100 г;
  • майонез — 4-5 ст.л.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібними кубиками. У тарілці змішати цибулю, оцет, цукор та дрібку солі. Залишити маринуватись на 10 хвилин, потім віджати зайву рідину. Відварену картоплю, моркву та яйця натерти на дрібній тертці, кожен інгредієнт розкласти по окремих тарілках.

мімоза в рулеті
Терта картопля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

На робочу поверхню викласти аркуш харчової плівки. Поступово розподілити першим шаром терту картоплю, злегка посолити і змастити майонезом. Розкласти мариновану цибулю другим шаром, потім знову нанести тонкий шар майонезу. Наступним шаром викласти терту моркву, рівномірно розподілити та нанести трохи майонезу.

рецепт мімози в рулеті
Морква та майонез. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поверх моркви розподілити шар тертих яєць, змастити майонезом. Завершальним шаром викласти консервований тунець, рівномірно роздавлений виделкою.

оригінальний рецепт мімози в рулеті
Яйця та тунець. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

За допомогою харчової плівки акуратно згорнути рулет, починаючи з найближчого до вас краю, щільно притискаючи кожен шар. Загорнутий рулет обгорнути плівкою і відправити в холодильник на 1-2 години для просочення.

легендарний рецепт мімози в рулеті
Закручування рулету. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Перед подачею зняти плівку, порізати рулет на порційні шматочки. Прикрасити за бажанням зеленню або скибочками овочів.

Цей рулет стане яскравою окрасою вашого столу та здивує гостей оригінальною подачею.

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