Рулет из сала и специями — рецепт ароматной закуски, от которой невозможно оторваться

Рулет из сала и специями. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идеальную закуску к праздничному столу? Рулет из сала со специями — это невероятный вкус, пряный аромат и текстура, от которой просто невозможно оторваться. Готовится легко, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

сало — 1 кг;

чеснок — 70 г (30-35 г);

соль — 10 г;

молотый сушеный укроп — 1 ст.л. с горкой;

смесь перцев — 1 ч.л. с горкой;

куркума + приправа к курице — 1 ч.л.;

смесь копченой и обычной паприки — по 1 ч.л. с горкой;

горький перец — 1 ч.л. без горки.

Способ приготовления

Перемолоть сало и чеснок на мясорубке. Добавить соль и тщательно перемешать. Подготовить пергамент: сложить вдвое, положить глянцевой поверхностью внутрь, сформировать бортики. Сделать три таких заготовки.

Измельченное сало. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить треть массы сала внутрь каждого подготовленного листа пергамента, разровнять. Накрыть пергаментом и раскатать скалкой. Повторить со всеми частями.

Лист пергамента. Фото: smachnenke.com.ua

Первый слой присыпать сушеным укропом, накрыть вторым куском сала.

Измельченный укроп. Фото: smachnenke.com.ua

Присыпать смесью молотых перцев, накрыть третьим слоем сала. Последний слой присыпать куркумой и приправой к курице. Аккуратно свернуть сало в рулет.

Приготовление рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Отсоединить рулет от пергамента и переложить его на чистый пергамент, присыпанный смесью копченой и обычной паприки. Поставить в холодильник для настаивания.

Ранее мы писали о заготовке на зиму, которая должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом идеальной закуски маринованного сала в банке "пятиминутка" на зиму — должно быть в каждом доме.

Простой способ сохранить мясо при отключениях света — рецепт тушенки из курицы на зиму.