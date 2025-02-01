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Рулет из сала и специями — закуска, от которой не оторваться

1 февраля 2025 00:04
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рулет из сала и специями — рецепт ароматной закуски, от которой невозможно оторваться
Рулет из сала и специями. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идеальную закуску к праздничному столу? Рулет из сала со специями — это невероятный вкус, пряный аромат и текстура, от которой просто невозможно оторваться. Готовится легко, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сало — 1 кг;
  • чеснок — 70 г (30-35 г);
  • соль — 10 г;
  • молотый сушеный укроп — 1 ст.л. с горкой;
  • смесь перцев — 1 ч.л. с горкой;
  • куркума + приправа к курице — 1 ч.л.;
  • смесь копченой и обычной паприки — по 1 ч.л. с горкой;
  • горький перец — 1 ч.л. без горки.

Способ приготовления

Перемолоть сало и чеснок на мясорубке. Добавить соль и тщательно перемешать. Подготовить пергамент: сложить вдвое, положить глянцевой поверхностью внутрь, сформировать бортики. Сделать три таких заготовки.

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Измельченное сало. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить треть массы сала внутрь каждого подготовленного листа пергамента, разровнять. Накрыть пергаментом и раскатать скалкой. Повторить со всеми частями.

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Лист пергамента. Фото: smachnenke.com.ua

Первый слой присыпать сушеным укропом, накрыть вторым куском сала.

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Измельченный укроп. Фото: smachnenke.com.ua

Присыпать смесью молотых перцев, накрыть третьим слоем сала. Последний слой присыпать куркумой и приправой к курице. Аккуратно свернуть сало в рулет.

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Приготовление рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Отсоединить рулет от пергамента и переложить его на чистый пергамент, присыпанный смесью копченой и обычной паприки. Поставить в холодильник для настаивания.

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