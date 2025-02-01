Рулет из сала и специями — рецепт ароматной закуски, от которой невозможно оторваться

Рулет из сала и специями — закуска, от которой не оторваться
Ищете идеальную закуску к праздничному столу? Рулет из сала со специями — это невероятный вкус, пряный аромат и текстура, от которой просто невозможно оторваться. Готовится легко, а результат превосходит все ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сало — 1 кг;
- чеснок — 70 г (30-35 г);
- соль — 10 г;
- молотый сушеный укроп — 1 ст.л. с горкой;
- смесь перцев — 1 ч.л. с горкой;
- куркума + приправа к курице — 1 ч.л.;
- смесь копченой и обычной паприки — по 1 ч.л. с горкой;
- горький перец — 1 ч.л. без горки.
Способ приготовления
Перемолоть сало и чеснок на мясорубке. Добавить соль и тщательно перемешать. Подготовить пергамент: сложить вдвое, положить глянцевой поверхностью внутрь, сформировать бортики. Сделать три таких заготовки.
Выложить треть массы сала внутрь каждого подготовленного листа пергамента, разровнять. Накрыть пергаментом и раскатать скалкой. Повторить со всеми частями.
Первый слой присыпать сушеным укропом, накрыть вторым куском сала.
Присыпать смесью молотых перцев, накрыть третьим слоем сала. Последний слой присыпать куркумой и приправой к курице. Аккуратно свернуть сало в рулет.
Отсоединить рулет от пергамента и переложить его на чистый пергамент, присыпанный смесью копченой и обычной паприки. Поставить в холодильник для настаивания.
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