Рулет із сала та спеціями — рецепт ароматної закуски, від якої неможливо відірватися

Рулет із сала та спеціями — закуска, від якої не відірватись
Шукаєте ідеальну закуску до святкового столу? Рулет із сала зі спеціями — це неймовірний смак, пряний аромат і текстура, від якої просто неможливо відірватися. Готується легко, а результат перевершує всі очікування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сало — 1 кг;
- часник — 70 г (30–35 г);
- сіль — 10 г;
- мелений сушений кріп — 1 ст.л. з гіркою;
- суміш перців — 1 ч.л. з гіркою;
- куркума + приправа до курки — 1 ч.л.;
- суміш копченої та звичайної паприки — по 1 ч.л. з гіркою;
- гіркий перець — 1 ч.л. без гірки.
Спосіб приготування
Перемолоти сало та часник на м’ясорубці. Додати сіль та ретельно перемішати. Підготувати пергамент: скласти вдвоє, покласти глянцевою поверхнею всередину, сформувати бортики. Зробити три таких заготовки.
Викласти третину маси сала всередину кожного підготовленого листа пергаменту, розрівняти. Накрити пергаментом та розкачати качалкою. Повторити з усіма частинами.
Перший шар присипати сушеним кропом, накрити другим шматком сала.
Присипати сумішшю мелених перців, накрити третім шаром сала. Останній шар присипати куркумою та приправою до курки. Акуратно згорнути сало у рулет.
Від’єднати рулет від пергаменту та перекласти його на чистий пергамент, присипаний сумішшю копченої та звичайної паприки. Поставити в холодильник для настоювання.
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