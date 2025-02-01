Рулет із сала та спеціями — рецепт ароматної закуски, від якої неможливо відірватися

Рулет із сала та спеціями. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідеальну закуску до святкового столу? Рулет із сала зі спеціями — це неймовірний смак, пряний аромат і текстура, від якої просто неможливо відірватися. Готується легко, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сало — 1 кг;

часник — 70 г (30–35 г);

сіль — 10 г;

мелений сушений кріп — 1 ст.л. з гіркою;

суміш перців — 1 ч.л. з гіркою;

куркума + приправа до курки — 1 ч.л.;

суміш копченої та звичайної паприки — по 1 ч.л. з гіркою;

гіркий перець — 1 ч.л. без гірки.

Спосіб приготування

Перемолоти сало та часник на м’ясорубці. Додати сіль та ретельно перемішати. Підготувати пергамент: скласти вдвоє, покласти глянцевою поверхнею всередину, сформувати бортики. Зробити три таких заготовки.

Подрібнене сало. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти третину маси сала всередину кожного підготовленого листа пергаменту, розрівняти. Накрити пергаментом та розкачати качалкою. Повторити з усіма частинами.

Лист пергаменту. Фото: smachnenke.com.ua

Перший шар присипати сушеним кропом, накрити другим шматком сала.

Подрібнений кріп. Фото: smachnenke.com.ua

Присипати сумішшю мелених перців, накрити третім шаром сала. Останній шар присипати куркумою та приправою до курки. Акуратно згорнути сало у рулет.

Приготування рулету. Фото: smachnenke.com.ua

Від’єднати рулет від пергаменту та перекласти його на чистий пергамент, присипаний сумішшю копченої та звичайної паприки. Поставити в холодильник для настоювання.

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