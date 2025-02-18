Салат Балаганчик, который заменил Оливье — вкусная и легкая альтернатива

Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Если классический "Оливье" вам уже немного надоел, попробуйте салат "Балаганчик"! Он сочетает в себе нежный вкус ветчины, свежесть овощей и легкость сыра, создавая идеальную гармонию. Готовится за считанные минуты, выглядит эффектно и станет настоящим украшением стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы свежие — 2 шт.;

перец болгарский (красный) — 1 шт.;

помидоры свежие — 3 шт.;

ветчина — 200 г;

яйца вареные — 3 шт.;

сыр твердый — 150 г;

соль — по вкусу;

зелень (любая) — небольшой пучок;

майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать кубиками свежие огурцы, болгарский перец, помидоры, ветчину и вареные яйца. Выложить все в глубокую миску. Натрите твердый сыр на крупной терке и добавьте к другим ингредиентам.

Нарезанная колбаса. Фото: gospodynka.com.ua

Посолить по вкусу, добавить измельченную зелень и заправить майонезом.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется более легкий вариант, заменить майонез на масло с лимонным соком или бальзамическим уксусом. Для пикантного вкуса можно добавить пропущенный через пресс чеснок.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать все компоненты, выложить в салатницу и подавать к столу.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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