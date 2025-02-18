Салат Балаганчик, который заменил Оливье — вкусная и легкая альтернатива

Салат Балаганчик, который заменил Оливье — достойная альтернатива
Если классический "Оливье" вам уже немного надоел, попробуйте салат "Балаганчик"! Он сочетает в себе нежный вкус ветчины, свежесть овощей и легкость сыра, создавая идеальную гармонию. Готовится за считанные минуты, выглядит эффектно и станет настоящим украшением стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы свежие — 2 шт.;
- перец болгарский (красный) — 1 шт.;
- помидоры свежие — 3 шт.;
- ветчина — 200 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- соль — по вкусу;
- зелень (любая) — небольшой пучок;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать кубиками свежие огурцы, болгарский перец, помидоры, ветчину и вареные яйца. Выложить все в глубокую миску. Натрите твердый сыр на крупной терке и добавьте к другим ингредиентам.
Посолить по вкусу, добавить измельченную зелень и заправить майонезом.
Если хочется более легкий вариант, заменить майонез на масло с лимонным соком или бальзамическим уксусом. Для пикантного вкуса можно добавить пропущенный через пресс чеснок.
Хорошо перемешать все компоненты, выложить в салатницу и подавать к столу.
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