Салат Балаганчик, який замінив Олів'є — смачна та легка альтернатива

Салат Балаганчик, який замінив Олів'є — гідна альтернатива
Якщо класичний "Олів'є" вам уже трохи набрид, спробуйте салат "Балаганчик"! Він поєднує у собі ніжний смак шинки, свіжість овочів і легкість сиру, створюючи ідеальну гармонію. Готується за лічені хвилини, виглядає ефектно та стане справжньою окрасою столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки свіжі — 2 шт.;
- перець болгарський (червоний) — 1 шт.;
- помідори свіжі — 3 шт.;
- шинка — 200 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- сир твердий — 150 г;
- сіль — за смаком;
- зелень (будь-яка) — невеликий пучок;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати кубиками свіжі огірки, болгарський перець, помідори, шинку та варені яйця. Викласти все у глибоку миску. Натріть твердий сир на крупній тертці та додайте до інших інгредієнтів.
Посолити за смаком, додати подрібнену зелень і заправити майонезом.
Якщо хочеться легшого варіанту, замініть майонез на олію з лимонним соком або бальзамічним оцтом. Для пікантного смаку можна додати пропущений через прес часник.
Добре перемішати всі компоненти, викласти у салатницю та подати до столу.
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