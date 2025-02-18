Салат Балаганчик, який замінив Олів'є — смачна та легка альтернатива

Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо класичний "Олів'є" вам уже трохи набрид, спробуйте салат "Балаганчик"! Він поєднує у собі ніжний смак шинки, свіжість овочів і легкість сиру, створюючи ідеальну гармонію. Готується за лічені хвилини, виглядає ефектно та стане справжньою окрасою столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

огірки свіжі — 2 шт.;

перець болгарський (червоний) — 1 шт.;

помідори свіжі — 3 шт.;

шинка — 200 г;

яйця варені — 3 шт.;

сир твердий — 150 г;

сіль — за смаком;

зелень (будь-яка) — невеликий пучок;

майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати кубиками свіжі огірки, болгарський перець, помідори, шинку та варені яйця. Викласти все у глибоку миску. Натріть твердий сир на крупній тертці та додайте до інших інгредієнтів.

Нарізана ковбаса. Фото: gospodynka.com.ua

Посолити за смаком, додати подрібнену зелень і заправити майонезом.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться легшого варіанту, замініть майонез на олію з лимонним соком або бальзамічним оцтом. Для пікантного смаку можна додати пропущений через прес часник.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати всі компоненти, викласти у салатницю та подати до столу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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