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Салат дядя Иван — вкусное и сытное блюдо

9 февраля 2025 12:01
Марина Евтягина - Редактор
Салат Дядя Иван - вкусное и сытное блюдо к праздничному столу
Салат дядя Иван. Фото: skarbnychka-retseptiv.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Дядя Иван" — вкусное и сытное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного застолья. Особенно уместно приготовить его 25 февраля, когда празднуют именины Ивана. Сочетание нежного куриного филе, пикантной корейской моркови и ароматных грибов создает гармоничный вкус, который понравится каждому.

Рецепт опубликовали Копилка Рецептов.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 250 г;
  • яйцо куриное — 2 шт.;
  • маринованный огурец — 1 шт.;
  • морковь по-корейски — 150 г.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • шампиньоны — 50 г;
  • майонез — 50 г;
  • грецкий орех — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на разогретой сковороде с маслом 1-2 минуты. Шампиньоны вымыть, нарезать ломтиками, добавить к луку, посолить, перемешать и жарить 5 минут на среднем огне. При необходимости убрать лишнее масло.

Яйца отварить вкрутую (8-10 минут после закипания), остудить, очистить, нарезать кубиком. Маринованный огурец измельчить так же. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности (15-20 минут после закипания). Остудить, нарезать кубиками.

Грибы с луком переложить в глубокую миску, добавить куриное мясо, яйца и огурец. Морковь по-корейски отжать от лишнего маринада, нарезать короткими полосками, добавить к салату.

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Приготовление салата. Фото: skarbnychka-retseptiv.com.ua

Чеснок раздавить с помощью пресса, смешать с солью, перцем и майонезом, заправить салат, тщательно перемешать.

Разложить салат в порционные пиалы, сверху полить майонезом, посыпать измельченными орехами, украсить зеленью.

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