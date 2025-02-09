Салат Дядя Иван - вкусное и сытное блюдо к праздничному столу

Салат дядя Иван — вкусное и сытное блюдо
Салат "Дядя Иван" — вкусное и сытное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного застолья. Особенно уместно приготовить его 25 февраля, когда празднуют именины Ивана. Сочетание нежного куриного филе, пикантной корейской моркови и ароматных грибов создает гармоничный вкус, который понравится каждому.
Рецепт опубликовали Копилка Рецептов.
Вам понадобится:
- куриное филе — 250 г;
- яйцо куриное — 2 шт.;
- маринованный огурец — 1 шт.;
- морковь по-корейски — 150 г.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- шампиньоны — 50 г;
- майонез — 50 г;
- грецкий орех — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- подсолнечное масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на разогретой сковороде с маслом 1-2 минуты. Шампиньоны вымыть, нарезать ломтиками, добавить к луку, посолить, перемешать и жарить 5 минут на среднем огне. При необходимости убрать лишнее масло.
Яйца отварить вкрутую (8-10 минут после закипания), остудить, очистить, нарезать кубиком. Маринованный огурец измельчить так же. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности (15-20 минут после закипания). Остудить, нарезать кубиками.
Грибы с луком переложить в глубокую миску, добавить куриное мясо, яйца и огурец. Морковь по-корейски отжать от лишнего маринада, нарезать короткими полосками, добавить к салату.
Чеснок раздавить с помощью пресса, смешать с солью, перцем и майонезом, заправить салат, тщательно перемешать.
Разложить салат в порционные пиалы, сверху полить майонезом, посыпать измельченными орехами, украсить зеленью.
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