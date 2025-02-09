Салат Дядько Іван — смачна й ситна страва до святкового столу

Салат дядько Іван. Фото: skarbnychka-retseptiv.com.ua

Салат "Дядько Іван" — смачна й ситна страва, яка чудово підійде для сімейного застілля. Особливо доречно приготувати його 25 лютого, коли святкують іменини Івана. Поєднання ніжного курячого філе, пікантної корейської моркви та ароматних грибів створює гармонійний смак, який сподобається кожному.

Рецепт опублікували Скарбничка Рецептів.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 250 г;

яйце куряче — 2 шт.;

маринований огірок — 1 шт.;

морква по-корейськи — 150 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

печериці — 50 г;

майонез — 50 г;

волоський горіх — 1 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

соняшникова олія — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити на розігрітій сковороді з олією 1-2 хвилини. Печериці вимити, нарізати скибочками, додати до цибулі, посолити, перемішати та смажити 5 хвилин на середньому вогні. За потреби прибрати зайву олію.

Яйця відварити круто (8-10 хвилин після закипання), остудити, очистити, нарізати кубиками. Маринований огірок подрібнити так само. Куряче філе відварити у підсоленій воді до готовності (15-20 хвилин після закипання). Остудити, нарізати кубиком.

Гриби з цибулею перекласти в глибоку миску, додати куряче м’ясо, яйця та огірок. Моркву по-корейськи віджати від зайвого маринаду, нарізати коротшими смужками, додати до салату.

Приготування салату. Фото: skarbnychka-retseptiv.com.ua

Часник розчавити через прес, змішати з сіллю, перцем і майонезом, заправити салат, ретельно перемішати.

Розкласти салат у порційні піали, зверху полити майонезом, посипати подрібненими горіхами, прикрасити зеленню.

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