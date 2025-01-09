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Салат для похудения — понадобится пекинская капуста и свекла

9 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салат для похудения после праздников — пекинская капуста и свекла творят чудеса
Овощной салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите сбросить лишние килограммы после праздничных застолий? Приготовьте этот простой салат из пекинской капусты и свеклы! Он легкий, вкусный и прекрасно подходит для детоксикации организма. Узнайте, как быстро приготовить полезный салат, который поможет вернуться в форму.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • Свекла вареная — 1 шт.
  • пекинская капуста — 150 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • нерафинированное растительное масло — 3 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • французская горчица — 1 ч. л.;
  • мед —1/2 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.

Способ приготовления 

Натереть очищенную вареную свеклу на крупной терке. Тонко нашинковать пекинскую капусту. Мелко нарезать петрушку и зеленый лук, выложить в салат.

овощная заправка для салата
Масло и горчица. Фото: smachnenke.com.ua

В миску с маслом влить лимонный сок, добавить горчицу, мед, высыпать соль и тщательно перемешать. Заправить салат приготовленным соусом и тщательно перемешать.

салат для похудения со свеклой
Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подать как простой и вкусный свекольный салат — отличную альтернативу винегрету.

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт от известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

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А этот рецепт салатазаменит винегрет и селедку под шубой.

рецепты похудение салат свекла пекинская капуста

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