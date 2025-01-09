Салат для похудения после праздников — пекинская капуста и свекла творят чудеса

Овощной салат. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите сбросить лишние килограммы после праздничных застолий? Приготовьте этот простой салат из пекинской капусты и свеклы! Он легкий, вкусный и прекрасно подходит для детоксикации организма. Узнайте, как быстро приготовить полезный салат, который поможет вернуться в форму.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

Свекла вареная — 1 шт.

пекинская капуста — 150 г;

зеленый лук — пучок;

петрушка — пучок;

нерафинированное растительное масло — 3 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

французская горчица — 1 ч. л.;

мед —1/2 ч. л.;

соль — ½ ч. л.

Способ приготовления

Натереть очищенную вареную свеклу на крупной терке. Тонко нашинковать пекинскую капусту. Мелко нарезать петрушку и зеленый лук, выложить в салат.

Масло и горчица. Фото: smachnenke.com.ua

В миску с маслом влить лимонный сок, добавить горчицу, мед, высыпать соль и тщательно перемешать. Заправить салат приготовленным соусом и тщательно перемешать.

Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

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