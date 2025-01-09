Салат для схуднення після свят — пекінська капуста та буряк творять дива

Салат для схуднення — знадобиться пекінська капуста та буряк
Хочете скинути зайві кілограми після святкових застіль? Приготуйте цей простий салат із пекінської капусти та буряка! Він легкий, смачний і чудово підходить для детоксикації організму. Дізнайтеся, як швидко приготувати корисний салат, який допоможе повернутися у форму.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк варений — 1 шт.;
- пекінська капуста — 150 г;
- зелена цибуля — пучок;
- петрушка — пучок;
- нерафінована рослинна олія — 3 ст. л.;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- французька гірчиця — 1 ч. л.;
- мед — 1/2 ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.
Спосіб приготування
Натерти очищені варені буряки на великій тертці. Тонко нашаткувати пекінську капусту. Дрібно нарізати петрушку та зелену цибулю, викласти в салат.
У миску з олією влити лимонний сік, додати гірчицю, мед, висипати сіль і ретельно перемішати. Заправити салат приготованим соусом і ретельно перемішати.
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