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Салат для схуднення — знадобиться пекінська капуста та буряк

9 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салат для схуднення після свят — пекінська капуста та буряк творять дива
Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете скинути зайві кілограми після святкових застіль? Приготуйте цей простий салат із пекінської капусти та буряка! Він легкий, смачний і чудово підходить для детоксикації організму. Дізнайтеся, як швидко приготувати корисний салат, який допоможе повернутися у форму.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • буряк варений — 1 шт.;
  • пекінська капуста — 150 г;
  • зелена цибуля — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • нерафінована рослинна олія — ​​3 ст. л.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • французька гірчиця — 1 ч. л.;
  • мед — 1/2 ч. л.;
  • сіль — ½ ч. л.

Спосіб приготування 

Натерти очищені варені буряки на великій тертці. Тонко нашаткувати пекінську капусту. Дрібно нарізати петрушку та зелену цибулю, викласти в салат.

овочева заправка для салату
Олія та гірчиця. Фото: smachnenke.com.ua

У миску з олією влити лимонний сік, додати гірчицю, мед, висипати сіль і ретельно перемішати. Заправити салат приготованим соусом і ретельно перемішати.

салат для схуднення з буряком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Подати як простий та смачний буряковий салат — чудову альтернативу вінегрету.

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти схуднення салат буряк пекінська капуста

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