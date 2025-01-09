Салат для схуднення після свят — пекінська капуста та буряк творять дива

Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете скинути зайві кілограми після святкових застіль? Приготуйте цей простий салат із пекінської капусти та буряка! Він легкий, смачний і чудово підходить для детоксикації організму. Дізнайтеся, як швидко приготувати корисний салат, який допоможе повернутися у форму.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк варений — 1 шт.;

пекінська капуста — 150 г;

зелена цибуля — пучок;

петрушка — пучок;

нерафінована рослинна олія — ​​3 ст. л.;

лимонний сік — 2 ст. л.;

французька гірчиця — 1 ч. л.;

мед — 1/2 ч. л.;

сіль — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Натерти очищені варені буряки на великій тертці. Тонко нашаткувати пекінську капусту. Дрібно нарізати петрушку та зелену цибулю, викласти в салат.

Олія та гірчиця. Фото: smachnenke.com.ua

У миску з олією влити лимонний сік, додати гірчицю, мед, висипати сіль і ретельно перемішати. Заправити салат приготованим соусом і ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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