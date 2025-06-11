Салат Дон Жуан с мясом и ананасами — рецепт приготовления

Салат "Дон Жуан". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат поражает своим уникальным вкусом, сочетая нежную отварную свинину с сочными ананасами и хрустящими сухариками. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ищет новые идеи для праздничного или повседневного стола. Узнайте, как легко приготовить этот изысканный салат дома из доступных ингредиентов.



Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

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свинина — 400 г;

вода — 1,5 л.;

черный перец — 1/2 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — 1,5 ч. л.;

соленые огурцы — 150 г;

зеленый лук — по вкусу;

ананасы консервированные — 200 г;

майонез — 3 ст. л.;

сухарики со вкусом телятины с аджикой — 100 г.

Способ приготовления

Отварить свинину в воде с добавлением черного перца и лаврового листа на медленном огне в течение 30 минут.

Мясо и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль, варить еще 10 минут и оставить остывать в бульоне. Нарезать мясо на кубики и поместить в глубокую миску.

Гренки и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанные на кубики соленые огурцы. Добавить зеленый лук, нарезанные на кубики ананасы, майонез и сухарики.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перемешать все ингредиенты до однородности, подавать салат свежим.

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