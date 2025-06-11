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Головна arrow Смак arrow Салат "Дон Жуан" — незвичайне поєднання, яке підкорює всіх arrow

Салат "Дон Жуан" — незвичайне поєднання, яке підкорює всіх

11 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Дон Жуан з м’ясом і ананасами — рецепт приготування
Салат "Дон Жуан". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат вражає своїм унікальним смаком, поєднуючи ніжну відварну свинину з соковитими ананасами та хрусткими сухариками. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто шукає нові ідеї для святкового чи повсякденного столу. Дізнайтесь, як легко приготувати цей вишуканий салат удома з доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

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  • свинина — 400 г;
  • вода — 1,5 л;
  • чорний перець — 1/2 ч. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • солоні огірки — 150 г;
  • зелена цибуля — на смак;
  • ананаси консервовані — 200 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сухарики зі смаком телятини з аджикою — 100 г.

Спосіб приготування

Відварити свинину у воді з додаванням чорного перцю та лаврового листа на повільному вогні протягом 30 хвилин.

салат Дон Жуан, незвичайне поєднання, яке підкорює всіх
М'ясо та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, варити ще 10 хвилин та залишити остигати у бульйоні. Нарізати м’ясо на кубики та помістити у глибоку миску.

смачний салат, незвичайне поєднання, яке підкорює всіх
Грінки та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізані на кубики солоні огірки. Додати зелену цибулю, нарізані на кубики ананаси, майонез та сухарики.

швидкий салат, незвичайне поєднання, яке підкорює всіх
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати всі інгредієнти до однорідності, подавати салат свіжим.

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