Салат Дон Жуан з м’ясом і ананасами — рецепт приготування

Салат "Дон Жуан". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат вражає своїм унікальним смаком, поєднуючи ніжну відварну свинину з соковитими ананасами та хрусткими сухариками. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто шукає нові ідеї для святкового чи повсякденного столу. Дізнайтесь, як легко приготувати цей вишуканий салат удома з доступних інгредієнтів.



Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

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свинина — 400 г;

вода — 1,5 л;

чорний перець — 1/2 ч. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль — 1,5 ч. л.;

солоні огірки — 150 г;

зелена цибуля — на смак;

ананаси консервовані — 200 г;

майонез — 3 ст. л.;

сухарики зі смаком телятини з аджикою — 100 г.

Спосіб приготування

Відварити свинину у воді з додаванням чорного перцю та лаврового листа на повільному вогні протягом 30 хвилин.

М'ясо та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, варити ще 10 хвилин та залишити остигати у бульйоні. Нарізати м’ясо на кубики та помістити у глибоку миску.

Грінки та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізані на кубики солоні огірки. Додати зелену цибулю, нарізані на кубики ананаси, майонез та сухарики.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати всі інгредієнти до однорідності, подавати салат свіжим.

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