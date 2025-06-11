Салат Дон Жуан з м’ясом і ананасами — рецепт приготування

Салат "Дон Жуан" — незвичайне поєднання, яке підкорює всіх
Цей салат вражає своїм унікальним смаком, поєднуючи ніжну відварну свинину з соковитими ананасами та хрусткими сухариками. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто шукає нові ідеї для святкового чи повсякденного столу. Дізнайтесь, як легко приготувати цей вишуканий салат удома з доступних інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- свинина — 400 г;
- вода — 1,5 л;
- чорний перець — 1/2 ч. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- солоні огірки — 150 г;
- зелена цибуля — на смак;
- ананаси консервовані — 200 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- сухарики зі смаком телятини з аджикою — 100 г.
Спосіб приготування
Відварити свинину у воді з додаванням чорного перцю та лаврового листа на повільному вогні протягом 30 хвилин.
Додати сіль, варити ще 10 хвилин та залишити остигати у бульйоні. Нарізати м’ясо на кубики та помістити у глибоку миску.
Додати нарізані на кубики солоні огірки. Додати зелену цибулю, нарізані на кубики ананаси, майонез та сухарики.
Перемішати всі інгредієнти до однорідності, подавати салат свіжим.
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