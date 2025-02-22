Салат Экспресс — никто не верит, что в нем всего два ингредиента

Салат Экспресс — никто не верит, что он всего из 2 ингредиентов
Представьте себе салат, который готовится за считанные минуты, но при этом имеет превосходный вкус! "Экспресс" — это идеальный вариант, когда времени мало, а хочется чего-то вкусного и оригинального.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- морковь сырая — 1 шт.;
- вареные яйца — 4 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — небольшой пучок;
- сметана — 2 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Яйца очистить и нарезать небольшими кусочками. Морковь натереть на мелкой или средней терке.
Чеснок пропустить через пресс, укроп мелко нарезать. Все ингредиенты соединить в миске, добавить сметану, соль и перец. Хорошо перемешать.
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