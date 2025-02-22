Салат Экспресс — никто не верит, что в нем всего два ингредиента

Девушка готовит на кухне. Фото: Freepik

Представьте себе салат, который готовится за считанные минуты, но при этом имеет превосходный вкус! "Экспресс" — это идеальный вариант, когда времени мало, а хочется чего-то вкусного и оригинального.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

морковь сырая — 1 шт.;

вареные яйца — 4 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — небольшой пучок;

сметана — 2 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Яйца очистить и нарезать небольшими кусочками. Морковь натереть на мелкой или средней терке.

Морковь и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Чеснок пропустить через пресс, укроп мелко нарезать. Все ингредиенты соединить в миске, добавить сметану, соль и перец. Хорошо перемешать.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

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