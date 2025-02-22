Салат Експрес — ніхто не вірить, що в ньому лише два інгредієнти

Салат Експрес — ніхто не вірить, що він лише з 2 інгредієнтів
Уявіть собі салат, який готується за лічені хвилини, але при цьому має чудовий смак! "Експрес" — це ідеальний варіант, коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного та оригінального.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- морква сира — 1 шт.;
- варені яйця — 4 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- кріп — невеликий пучок;
- сметана — 2 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування
Яйця очистити та нарізати невеликими шматочками. Моркву натерти на дрібній або середній тертці.
Часник пропустити через прес, кріп дрібно нарізати. Усі інгредієнти з’єднати в мисці, додати сметану, сіль і перець. Добре перемішати.
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