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Салат Експрес — ніхто не вірить, що він лише з 2 інгредієнтів

22 лютого 2025 12:32
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Експрес — ніхто не вірить, що в ньому лише два інгредієнти
Дівчина готує на кухні. Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Уявіть собі салат, який готується за лічені хвилини, але при цьому має чудовий смак! "Експрес" — це ідеальний варіант, коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного та оригінального.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • морква сира — 1 шт.;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • кріп — невеликий пучок;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Яйця очистити та нарізати невеликими шматочками. Моркву натерти на дрібній або середній тертці.

смачний салат з яйцями
Морква та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Часник пропустити через прес, кріп дрібно нарізати. Усі інгредієнти з’єднати в мисці, додати сметану, сіль і перець. Добре перемішати.

рецепт салата з яйцями та морквою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

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