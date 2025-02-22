Салат Експрес — ніхто не вірить, що в ньому лише два інгредієнти

Дівчина готує на кухні. Фото: Freepik

Уявіть собі салат, який готується за лічені хвилини, але при цьому має чудовий смак! "Експрес" — це ідеальний варіант, коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного та оригінального.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

морква сира — 1 шт.;

варені яйця — 4 шт.;

часник — 1 зубчик;

кріп — невеликий пучок;

сметана — 2 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Яйця очистити та нарізати невеликими шматочками. Моркву натерти на дрібній або середній тертці.

Морква та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Часник пропустити через прес, кріп дрібно нарізати. Усі інгредієнти з’єднати в мисці, додати сметану, сіль і перець. Добре перемішати.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

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