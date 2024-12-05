Праздничный салат Граф 2025 — удивительный вкус из простых ингредиентов

Салат "Граф". Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хотите удивить родных и гостей праздничным салатом? "Граф" станет настоящим украшением вашего стола. Необычное сочетание простых ингредиентов гарантирует незабываемый вкус и восхищение всех, кто его попробует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

вареный картофель — 250 г;

куриное филе — 200 г;

консервированный горошек — 100 г;

вареные яйца — 4 шт.;

чернослив — 10 шт.;

грецкий орех — 40 г;

лук — 1-2 шт.;

красная свекла — 1 шт.;

соль/перец;

майонез;

лавровый лист;

душистый перец.

Для маринада:

соль/сахар по пол ч.л.;

уксус — 2 ст.л.

вода — 50 мл.

Способ приготовления

В кипящую воду положить куриное филе. Добавить соль, душистый перец и лавровый лист. Варить 10 минут, после чего оставить мясо охлаждаться в бульоне. Нарезать лук кубиками и замариновать.

Вареный картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Натереть крупно картофель, яйца и красную свеклу. Куриное филе порезать кубиками или разобрать на волокна. Измельчить чернослив и орехи любым удобным способом.

Чернослив и орехи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На дно тарелки нанести слой майонеза и выложить картошку. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить слой майонеза, выложить маринованный лук и еще раз нанести майонез.

Вареная свекла. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сверху выложить куриное филе, добавить майонез, а затем — консервированный горошек. Следующий слой — яйца. Посолить, поперчить и нанести майонез. Далее распределить измельченный чернослив, а поверх него — орехи. Завершающий слой — натертая красная свекла, которую следует покрыть майонезом.

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