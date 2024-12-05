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Салат "Граф" 2025 — невероятное сочетание простейших продуктов

5 декабря 2024 05:23
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Праздничный салат Граф 2025 — удивительный вкус из простых ингредиентов
Салат "Граф". Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить родных и гостей праздничным салатом? "Граф" станет настоящим украшением вашего стола. Необычное сочетание простых ингредиентов гарантирует незабываемый вкус и восхищение всех, кто его попробует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • вареный картофель — 250 г;
  • куриное филе — 200 г;
  • консервированный горошек — 100 г;
  • вареные яйца — 4 шт.;
  • чернослив — 10 шт.;
  • грецкий орех — 40 г;
  • лук — 1-2 шт.;
  • красная свекла — 1 шт.;
  • соль/перец;
  • майонез;
  • лавровый лист;
  • душистый перец.

Для маринада:

  • соль/сахар по пол ч.л.;
  • уксус — 2 ст.л.
  • вода — 50 мл.

Способ приготовления

В кипящую воду положить куриное филе. Добавить соль, душистый перец и лавровый лист. Варить 10 минут, после чего оставить мясо охлаждаться в бульоне. Нарезать лук кубиками и замариновать.

салат Граф 2025 невероятное сочетание простейших продуктов
Вареный картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Натереть крупно картофель, яйца и красную свеклу. Куриное филе порезать кубиками или разобрать на волокна. Измельчить чернослив и орехи любым удобным способом.

салат Граф 2025 невероятное сочетание
Чернослив и орехи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На дно тарелки нанести слой майонеза и выложить картошку. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить слой майонеза, выложить маринованный лук и еще раз нанести майонез.

салат Граф 2025 невероятное сочетание продуктов
Вареная свекла. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сверху выложить куриное филе, добавить майонез, а затем — консервированный горошек. Следующий слой — яйца. Посолить, поперчить и нанести майонез. Далее распределить измельченный чернослив, а поверх него — орехи. Завершающий слой — натертая красная свекла, которую следует покрыть майонезом.

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