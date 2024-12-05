Праздничный салат Граф 2025 — удивительный вкус из простых ингредиентов

Салат "Граф" 2025 — невероятное сочетание простейших продуктов
Хотите удивить родных и гостей праздничным салатом? "Граф" станет настоящим украшением вашего стола. Необычное сочетание простых ингредиентов гарантирует незабываемый вкус и восхищение всех, кто его попробует.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- вареный картофель — 250 г;
- куриное филе — 200 г;
- консервированный горошек — 100 г;
- вареные яйца — 4 шт.;
- чернослив — 10 шт.;
- грецкий орех — 40 г;
- лук — 1-2 шт.;
- красная свекла — 1 шт.;
- соль/перец;
- майонез;
- лавровый лист;
- душистый перец.
Для маринада:
- соль/сахар по пол ч.л.;
- уксус — 2 ст.л.
- вода — 50 мл.
Способ приготовления
В кипящую воду положить куриное филе. Добавить соль, душистый перец и лавровый лист. Варить 10 минут, после чего оставить мясо охлаждаться в бульоне. Нарезать лук кубиками и замариновать.
Натереть крупно картофель, яйца и красную свеклу. Куриное филе порезать кубиками или разобрать на волокна. Измельчить чернослив и орехи любым удобным способом.
На дно тарелки нанести слой майонеза и выложить картошку. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить слой майонеза, выложить маринованный лук и еще раз нанести майонез.
Сверху выложить куриное филе, добавить майонез, а затем — консервированный горошек. Следующий слой — яйца. Посолить, поперчить и нанести майонез. Далее распределить измельченный чернослив, а поверх него — орехи. Завершающий слой — натертая красная свекла, которую следует покрыть майонезом.
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