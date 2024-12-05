Святковий салат Граф 2025 — дивовижний смак з простих інгредієнтів

Салат "Граф" 2025 — неймовірне поєднання найпростіших продуктів
Хочете здивувати рідних та гостей святковим салатом? "Граф" стане справжньою окрасою вашого столу. Незвичайне поєднання простих інгредієнтів гарантує незабутній смак і захоплення всіх, хто його спробує.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- варена картопля — 250 г;
- куряче філе — 200 г;
- консервований горошок — 100 г;
- варені яйця — 4 шт.;
- чорнослив — 10 шт.;
- грецький горіх — 40 г;
- цибуля — 1-2 шт.;
- червоний буряк — 1 шт.;
- сіль/перець;
- майонез;
- лавровий лист;
- духмяний перець.
Для маринаду:
- сіль/цукор по пів ч.л.;
- оцет — 2 ст.л.
- вода — 50 мл.
Спосіб приготування
У киплячу воду покласти куряче філе. Додати сіль, духмяний перець і лавровий листок. Варити 10 хвилин, після чого залишити м’ясо охолоджуватися у бульйоні. Нарізати цибулю кубиками та замаринувати її.
Натерти крупно картоплю, яйця та червоний буряк. Куряче філе нарізати кубиками або розібрати на волокна. Подрібнити чорнослив і горіхи будь-яким зручним способом.
На дно тарілки нанести шар майонезу і викласти картоплю. Посолити та поперчити за смаком. Додати шар майонезу, викласти мариновану цибулю і ще раз нанести майонез.
Зверху викласти куряче філе, додати майонез, а потім – консервований горошок. Наступний шар – яйця. Посолити, поперчити та нанести майонез. Далі розподілити подрібнений чорнослив, а поверх нього – горіхи. Завершальний шар – натертий червоний буряк, який слід покрити майонезом.
Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.
Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.
Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025.
Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.
Ще ми писали про рецепт новорічного салату із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.
Читайте Новини.LIVE!