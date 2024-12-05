Святковий салат Граф 2025 — дивовижний смак з простих інгредієнтів

Салат "Граф". Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хочете здивувати рідних та гостей святковим салатом? "Граф" стане справжньою окрасою вашого столу. Незвичайне поєднання простих інгредієнтів гарантує незабутній смак і захоплення всіх, хто його спробує.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

варена картопля — 250 г;

куряче філе — 200 г;

консервований горошок — 100 г;

варені яйця — 4 шт.;

чорнослив — 10 шт.;

грецький горіх — 40 г;

цибуля — 1-2 шт.;

червоний буряк — 1 шт.;

сіль/перець;

майонез;

лавровий лист;

духмяний перець.

Для маринаду:

сіль/цукор по пів ч.л.;

оцет — 2 ст.л.

вода — 50 мл.

Спосіб приготування

У киплячу воду покласти куряче філе. Додати сіль, духмяний перець і лавровий листок. Варити 10 хвилин, після чого залишити м’ясо охолоджуватися у бульйоні. Нарізати цибулю кубиками та замаринувати її.

Варена картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Натерти крупно картоплю, яйця та червоний буряк. Куряче філе нарізати кубиками або розібрати на волокна. Подрібнити чорнослив і горіхи будь-яким зручним способом.

Чорнослив та горіхи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На дно тарілки нанести шар майонезу і викласти картоплю. Посолити та поперчити за смаком. Додати шар майонезу, викласти мариновану цибулю і ще раз нанести майонез.

Варений буряк. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Зверху викласти куряче філе, додати майонез, а потім – консервований горошок. Наступний шар – яйця. Посолити, поперчити та нанести майонез. Далі розподілити подрібнений чорнослив, а поверх нього – горіхи. Завершальний шар – натертий червоний буряк, який слід покрити майонезом.

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