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Салат "Граф" 2025 — неймовірне поєднання найпростіших продуктів

5 грудня 2024 05:23
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Святковий салат Граф 2025 — дивовижний смак з простих інгредієнтів
Салат "Граф". Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати рідних та гостей святковим салатом? "Граф" стане справжньою окрасою вашого столу. Незвичайне поєднання простих інгредієнтів гарантує незабутній смак і захоплення всіх, хто його спробує.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • варена картопля — 250 г;
  • куряче філе — 200 г;
  • консервований горошок — 100 г;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • чорнослив — 10 шт.;
  • грецький горіх — 40 г;
  • цибуля — 1-2 шт.;
  • червоний буряк — 1 шт.;
  • сіль/перець;
  • майонез;
  • лавровий лист;
  • духмяний перець.

Для маринаду:

  • сіль/цукор по пів ч.л.;
  • оцет — 2 ст.л.
  • вода — 50 мл.

Спосіб приготування 

У киплячу воду покласти куряче філе. Додати сіль, духмяний перець і лавровий листок. Варити 10 хвилин, після чого залишити м’ясо охолоджуватися у бульйоні. Нарізати цибулю кубиками та замаринувати її.

салат Граф 2025 неймовірне поєднання найпростіших продуктів
Варена картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Натерти крупно картоплю, яйця та червоний буряк. Куряче філе нарізати кубиками або розібрати на волокна. Подрібнити чорнослив і горіхи будь-яким зручним способом.

салат Граф 2025 неймовірне поєднання
Чорнослив та горіхи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На дно тарілки нанести шар майонезу і викласти картоплю. Посолити та поперчити за смаком. Додати шар майонезу, викласти мариновану цибулю і ще раз нанести майонез.

салат Граф 2025 неймовірне поєднання продуктів
Варений буряк. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Зверху викласти куряче філе, додати майонез, а потім – консервований горошок. Наступний шар – яйця. Посолити, поперчити та нанести майонез. Далі розподілити подрібнений чорнослив, а поверх нього – горіхи. Завершальний шар – натертий червоний буряк, який слід покрити майонезом.

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