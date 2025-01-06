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Салат Грибная поляна — вкусное блюдо с маринованными шампиньонами

6 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салат Грибная поляна — вкусное и простое блюдо с маринованными шампиньонами
Салат Грибная поляна. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Марина Евтягина - Редактор

Ищете новый вариант вкусного салата? Попробуйте "Грибную поляну" с маринованными шампиньонами! Этот простой и вкусный рецепт станет отличным дополнением к вашему праздничному столу или повседневному меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 250 г маринованных шампиньонов;
  • любая зелень;
  • 150 г твердого творога;
  • 2 моркови среднего размера;
  • 200 г отварного куриного филе;
  • 2-3 консервированных огурца среднего размера;
  • 3 отварных картофелины среднего размера.
  • майонез 67% жирности.

Способ приготовления

Отварить морковь и картофель в слегка подсоленной воде. Отдельно отварить куриное филе в подсоленной воде и дать остыть. Выложить салат в круглую или квадратную форму слоями вверх. Первым слоем выложить грибы.

как приготовить салат грибная поляна
Маринованные грибы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарезать зелень и посыпать ею слой грибов. Слегка смазать майонезом слой зелени. Натереть 150 г сыра на мелкой терке и выложить его следующим слоем. Слой сыра смазать майонезом.

рецепт, как приготовить салат грибная поляна
Картофель и морковь. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Натрите морковь на крупной терке и выложите ее следующим слоем. Слой моркови смазать майонезом. Нарезать небольшими кусочками 200 г куриного филе и выложить следующим слоем. Щедро смазать этот слой майонезом.

как просто приготовить салат грибная поляна
Маринованные огурцы. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Взять 2-3 консервированных огурца и порезать их маленьким кубиком. Если огурцы очень водянистые, отжать из них воду. Выложить следующим слоем огурцы и смазать этот слой майонезом.

рецепт салата грибная поляна
Готовый салат. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Оставить последний слой — картофель. Взять 3 картофелины среднего размера и натереть на крупной терке. Выложить последним слоем картофель и хорошо утрамбовать. Накрыть кастрюлю пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1-2 часа.

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