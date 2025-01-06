Салат Грибная поляна — вкусное и простое блюдо с маринованными шампиньонами

Салат Грибная поляна — вкусное блюдо с маринованными шампиньонами
Ищете новый вариант вкусного салата? Попробуйте "Грибную поляну" с маринованными шампиньонами! Этот простой и вкусный рецепт станет отличным дополнением к вашему праздничному столу или повседневному меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 250 г маринованных шампиньонов;
- любая зелень;
- 150 г твердого творога;
- 2 моркови среднего размера;
- 200 г отварного куриного филе;
- 2-3 консервированных огурца среднего размера;
- 3 отварных картофелины среднего размера.
- майонез 67% жирности.
Способ приготовления
Отварить морковь и картофель в слегка подсоленной воде. Отдельно отварить куриное филе в подсоленной воде и дать остыть. Выложить салат в круглую или квадратную форму слоями вверх. Первым слоем выложить грибы.
Нарезать зелень и посыпать ею слой грибов. Слегка смазать майонезом слой зелени. Натереть 150 г сыра на мелкой терке и выложить его следующим слоем. Слой сыра смазать майонезом.
Натрите морковь на крупной терке и выложите ее следующим слоем. Слой моркови смазать майонезом. Нарезать небольшими кусочками 200 г куриного филе и выложить следующим слоем. Щедро смазать этот слой майонезом.
Взять 2-3 консервированных огурца и порезать их маленьким кубиком. Если огурцы очень водянистые, отжать из них воду. Выложить следующим слоем огурцы и смазать этот слой майонезом.
Оставить последний слой — картофель. Взять 3 картофелины среднего размера и натереть на крупной терке. Выложить последним слоем картофель и хорошо утрамбовать. Накрыть кастрюлю пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1-2 часа.
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