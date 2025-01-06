Салат Грибна поляна — смачна та проста страва з маринованими печерицями

Салат Грибна поляна. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Шукаєте новий варіант смачного салату? Спробуйте "Грибну поляну" з маринованими печерицями! Цей простий і смачний рецепт стане чудовим доповненням до вашого святкового столу або повсякденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

250 г маринованих шампіньйонів;

будь-яка зелень;

150 г твердого сиру;

2 моркви середнього розміру;

200 г відвареного курячого філе;

2-3 консервованих огірка середнього розміру;

3 відварених картоплини середнього розміру.

майонез 67% жирності.

Спосіб приготування

Відварити моркву та картоплю у злегка підсоленій воді. Окремо відварити куряче філе у підсоленій воді та дати охолонути. Викласти салат у круглу чи квадратну форму шарами догори. Першим шаром викласти гриби.

Мариновані гриби. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарізати свіжу зелень та посипати нею шар грибів. Злегка змастити майонезом шар зелені. Натерти 150 г твердого сиру на дрібній тертці та викласти його наступним шаром. Шар сиру змастити майонезом.

Картопля та морква. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Натрити моркву на крупній тертці та викласти її наступним шаром. Шар моркви змастити майонезом. Нарізати невеличкими шматочками 200 г курячого філе та викласти його наступним шаром. Щедро змастити цей шар майонезом.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Взяти 2-3 консервованих огірка та нарізати їх невеличким кубиком. Якщо огірки дуже водянисті, віджати з них воду. Викласти наступним шаром огірки та змастити цей шар майонезом.

Готовий салат. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Залишити останній шар — картопля. Взяти 3 картоплини середнього розміру та натерти їх на крупній тертці. Викласти останнім шаром картоплю та гарно утрамбувати. Накрити каструлю харчовою плівкою та відправити в холодильник на 1-2 години.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат з буряка — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.