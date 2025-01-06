Салат Грибна поляна — смачна та проста страва з маринованими печерицями

Салат Грибна поляна — смачна страва з маринованими печерицями
Шукаєте новий варіант смачного салату? Спробуйте "Грибну поляну" з маринованими печерицями! Цей простий і смачний рецепт стане чудовим доповненням до вашого святкового столу або повсякденного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 250 г маринованих шампіньйонів;
- будь-яка зелень;
- 150 г твердого сиру;
- 2 моркви середнього розміру;
- 200 г відвареного курячого філе;
- 2-3 консервованих огірка середнього розміру;
- 3 відварених картоплини середнього розміру.
- майонез 67% жирності.
Спосіб приготування
Відварити моркву та картоплю у злегка підсоленій воді. Окремо відварити куряче філе у підсоленій воді та дати охолонути. Викласти салат у круглу чи квадратну форму шарами догори. Першим шаром викласти гриби.
Нарізати свіжу зелень та посипати нею шар грибів. Злегка змастити майонезом шар зелені. Натерти 150 г твердого сиру на дрібній тертці та викласти його наступним шаром. Шар сиру змастити майонезом.
Натрити моркву на крупній тертці та викласти її наступним шаром. Шар моркви змастити майонезом. Нарізати невеличкими шматочками 200 г курячого філе та викласти його наступним шаром. Щедро змастити цей шар майонезом.
Взяти 2-3 консервованих огірка та нарізати їх невеличким кубиком. Якщо огірки дуже водянисті, віджати з них воду. Викласти наступним шаром огірки та змастити цей шар майонезом.
Залишити останній шар — картопля. Взяти 3 картоплини середнього розміру та натерти їх на крупній тертці. Викласти останнім шаром картоплю та гарно утрамбувати. Накрити каструлю харчовою плівкою та відправити в холодильник на 1-2 години.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів
Смачний салат з буряка — секретний рецепт з відомого ресторану.
Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи
Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі
А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.
Читайте Новини.LIVE!