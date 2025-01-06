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Салат Грибна поляна — смачна страва з маринованими печерицями

6 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Грибна поляна — смачна та проста страва з маринованими печерицями
Салат Грибна поляна. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте новий варіант смачного салату? Спробуйте "Грибну поляну" з маринованими печерицями! Цей простий і смачний рецепт стане чудовим доповненням до вашого святкового столу або повсякденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 250 г маринованих шампіньйонів;
  • будь-яка зелень;
  • 150 г твердого сиру;
  • 2 моркви середнього розміру;
  • 200 г відвареного курячого філе;
  • 2-3 консервованих огірка середнього розміру;
  • 3 відварених картоплини середнього розміру.
  • майонез 67% жирності.

Спосіб приготування 

Відварити моркву та картоплю у злегка підсоленій воді. Окремо відварити куряче філе у підсоленій воді та дати охолонути. Викласти салат у круглу чи квадратну форму шарами догори. Першим шаром викласти гриби.

як приготувати салат грибна поляна
Мариновані гриби. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарізати свіжу зелень та посипати нею шар грибів. Злегка змастити майонезом шар зелені. Натерти 150 г твердого сиру на дрібній тертці та викласти його наступним шаром. Шар сиру змастити майонезом.

рецепт, як приготувати салат грибна поляна
Картопля та морква. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Натрити моркву на крупній тертці та викласти її наступним шаром. Шар моркви змастити майонезом. Нарізати невеличкими шматочками 200 г курячого філе та викласти його наступним шаром. Щедро змастити цей шар майонезом.

як просто приготувати салат грибна поляна
Мариновані огірки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Взяти 2-3 консервованих огірка та нарізати їх невеличким кубиком. Якщо огірки дуже водянисті, віджати з них воду. Викласти наступним шаром огірки та змастити цей шар майонезом.

рецепт салату грибна поляна
Готовий салат. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Залишити останній шар — картопля. Взяти 3 картоплини середнього розміру та натерти їх на крупній тертці. Викласти останнім шаром картоплю та гарно утрамбувати. Накрити каструлю харчовою плівкою та відправити в холодильник на 1-2 години.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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