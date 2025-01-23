Салат Пикантная нотка — рецепт, который вы будете есть без остановки

Салат, который ешь и не можешь остановиться — "Пикантная нотка"
Салат "Пикантная нотка" — это настоящий праздник для гурманов. Насыщенный вкус, интересные ингредиенты и легкость приготовления делают его идеальным для любого стола. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриное мясо (бедра) — 200 г;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 шт.
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- маринованный огурец — 100 г;
- корейская морковь — 100 г;
- майонез — 100 г.
Способ приготовления
Нарезать шампиньоны на маленькие кусочки, лук — кубиками. Обжарить шампиньоны на небольшом количестве растительного масла в течение 1-2 минут. Добавить к шампиньонам лук, перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Жарить на умеренном огне, периодически помешивая, до золотистого цвета.
Дать жареным грибам остыть. Нарезать маринованный огурец кубиками. Отварить куриные бедра в подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими кусочками.
В миску положить жареные грибы с луком. Добавить маринованный огурец, куриное мясо, корейскую морковь. Заправить майонезом и тщательно перемешать. Соль добавлять необязательно, поскольку ингредиенты уже имеют достаточно соли.
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