Салат Пикантная нотка — рецепт, который вы будете есть без остановки

Пикантный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Пикантная нотка" — это настоящий праздник для гурманов. Насыщенный вкус, интересные ингредиенты и легкость приготовления делают его идеальным для любого стола. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриное мясо (бедра) — 200 г;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1 шт.

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

маринованный огурец — 100 г;

корейская морковь — 100 г;

майонез — 100 г.

Способ приготовления

Нарезать шампиньоны на маленькие кусочки, лук — кубиками. Обжарить шампиньоны на небольшом количестве растительного масла в течение 1-2 минут. Добавить к шампиньонам лук, перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Жарить на умеренном огне, периодически помешивая, до золотистого цвета.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Дать жареным грибам остыть. Нарезать маринованный огурец кубиками. Отварить куриные бедра в подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими кусочками.

Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

В миску положить жареные грибы с луком. Добавить маринованный огурец, куриное мясо, корейскую морковь. Заправить майонезом и тщательно перемешать. Соль добавлять необязательно, поскольку ингредиенты уже имеют достаточно соли.

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