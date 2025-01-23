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Салат, который ешь и не можешь остановиться — "Пикантная нотка"

23 января 2025 12:06
Марина Евтягина - Редактор
Салат Пикантная нотка — рецепт, который вы будете есть без остановки
Пикантный салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Пикантная нотка" — это настоящий праздник для гурманов. Насыщенный вкус, интересные ингредиенты и легкость приготовления делают его идеальным для любого стола. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриное мясо (бедра) — 200 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • лук — 1 шт.
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • маринованный огурец — 100 г;
  • корейская морковь — 100 г;
  • майонез — 100 г.

Способ приготовления

Нарезать шампиньоны на маленькие кусочки, лук — кубиками. Обжарить шампиньоны на небольшом количестве растительного масла в течение 1-2 минут. Добавить к шампиньонам лук, перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Жарить на умеренном огне, периодически помешивая, до золотистого цвета.

вкусный пикантный салат
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Дать жареным грибам остыть. Нарезать маринованный огурец кубиками. Отварить куриные бедра в подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими кусочками.

как приготовить вкусный салат
Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

В миску положить жареные грибы с луком. Добавить маринованный огурец, куриное мясо, корейскую морковь. Заправить майонезом и тщательно перемешать. Соль добавлять необязательно, поскольку ингредиенты уже имеют достаточно соли.

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14:14 Граждан Украины со вторым паспортом могут не выпустить за границу

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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