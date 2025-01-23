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Салат, який їси і не можеш зупинитися — "Пікантна нотка"

23 січня 2025 12:06
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Пікантна нотка — рецепт, який ви їстимете без зупину
Пікантний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Пікантна нотка" — це справжнє свято для гурманів. Насичений смак, цікаві інгредієнти та легкість приготування роблять його ідеальним для будь-якого столу. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • куряче м’ясо (стегна) — 200 г;
  • печериці — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • маринований огірок — 100 г;
  • корейська морква — 100 г;
  • майонез — 100 г.

Спосіб приготування

Нарізати печериці на маленькі шматочки, цибулю — кубиками. Обсмажити печериці на невеликій кількості олії протягом 1-2 хвилин. Додати до печериць цибулю, перемішати, посолити та поперчити за смаком. Смажити на помірному вогні, періодично помішуючи, до золотистого кольору.

вкусный пикантный салат
Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Дати смаженим грибам охолонути. Нарізати маринований огірок кубиками. Відварити курячі стегна у підсоленій воді, остудити та нарізати невеликими шматочками.

как приготовить вкусный салат
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У миску покласти смажені гриби з цибулею. Додати маринований огірок, куряче м’ясо, корейську моркву. Заправити майонезом і ретельно перемішати. Сіль додавати необов’язково, оскільки інгредієнти вже мають достатньо солі.

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12:28 У Харкові судили чоловіка, який обманом вкрав у товариша телефон

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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