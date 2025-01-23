Салат Пікантна нотка — рецепт, який ви їстимете без зупину

Пікантний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Пікантна нотка" — це справжнє свято для гурманів. Насичений смак, цікаві інгредієнти та легкість приготування роблять його ідеальним для будь-якого столу. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі!

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче м’ясо (стегна) — 200 г;

печериці — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

маринований огірок — 100 г;

корейська морква — 100 г;

майонез — 100 г.

Спосіб приготування

Нарізати печериці на маленькі шматочки, цибулю — кубиками. Обсмажити печериці на невеликій кількості олії протягом 1-2 хвилин. Додати до печериць цибулю, перемішати, посолити та поперчити за смаком. Смажити на помірному вогні, періодично помішуючи, до золотистого кольору.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Дати смаженим грибам охолонути. Нарізати маринований огірок кубиками. Відварити курячі стегна у підсоленій воді, остудити та нарізати невеликими шматочками.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У миску покласти смажені гриби з цибулею. Додати маринований огірок, куряче м’ясо, корейську моркву. Заправити майонезом і ретельно перемішати. Сіль додавати необов’язково, оскільки інгредієнти вже мають достатньо солі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.