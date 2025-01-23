Салат Пікантна нотка — рецепт, який ви їстимете без зупину

Салат, який їси і не можеш зупинитися — "Пікантна нотка"
Салат "Пікантна нотка" — це справжнє свято для гурманів. Насичений смак, цікаві інгредієнти та легкість приготування роблять його ідеальним для будь-якого столу. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче м’ясо (стегна) — 200 г;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- маринований огірок — 100 г;
- корейська морква — 100 г;
- майонез — 100 г.
Спосіб приготування
Нарізати печериці на маленькі шматочки, цибулю — кубиками. Обсмажити печериці на невеликій кількості олії протягом 1-2 хвилин. Додати до печериць цибулю, перемішати, посолити та поперчити за смаком. Смажити на помірному вогні, періодично помішуючи, до золотистого кольору.
Дати смаженим грибам охолонути. Нарізати маринований огірок кубиками. Відварити курячі стегна у підсоленій воді, остудити та нарізати невеликими шматочками.
У миску покласти смажені гриби з цибулею. Додати маринований огірок, куряче м’ясо, корейську моркву. Заправити майонезом і ретельно перемішати. Сіль додавати необов’язково, оскільки інгредієнти вже мають достатньо солі.
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