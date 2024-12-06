Салат "Иринка" — праздничный рецепт, который готовится за 5 минут

Салат "Иринка" — самый быстрый праздничный салат за 5 минут
Ищете быстрый и вкусный рецепт для праздничного стола? Салат "Иринка" станет вашим любимым вариантом! Прост в приготовлении, он займет всего 5 минут, а результат приятно удивит гостей и родных.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- филе копченое — 200 г;
- грибы — 400 г;
- яйца — 4 шт.;
- огурец свежий — 2 шт.;
- майонез;
- петрушка — пучок;
- соль — 1,5 ч.л.;
- лук красный — 1 шт.;
- сахар — 1 ч.л.;
- уксус — 4 ст.л.
Способ приготовления
Нарезаем на маленькие кубики копченое филе и выкладываем первым слоем, смазываем тонким слоем майонеза. Нарезаем огурцы небольшими брусочками, кладем следующим слоем в салат.
Покрываем огурцы тонкой сеточкой из майонеза. Нарезаем небольшими кусочками грибы и обжариваем в сковороде 3 минуты, солим.
Выкладываем на огуречный слой обжаренные грибы и покрываем сеточкой из майонеза. Маринуем заранее лук, нарезанный перьями.
Для маринада смешиваем лук с ложкой соли и сахаром, вливаем уксус и воду, перемешиваем. Оставляем лук мариноваться на пол часа, а затем отжимаем от жидкости.
Луковый слой покрываем майонезом, посыпаем измельченной петрушкой. Отвариваем вкрутую яйца, отделяем желтки от белков. Натираем белки на большой терке, а желтки на мелкой.
Посыпаем слой лука белком, смазываем майонезом. Далее высыпаем слой желтка и также покрываем сеточкой из майонеза.
Выходит вкусный красивый салат на праздничный стол. Это блюдо можно дополнять по-своему, добавлять больше слоев продуктов.
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