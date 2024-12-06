Салат "Іринка" — святковий рецепт, який готується за 5 хвилин

Святковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте швидкий і смачний рецепт для святкового столу? Салат "Іринка" стане вашим улюбленим варіантом! Простий у приготуванні, він займе лише 5 хвилин, а результат приємно здивує гостей і рідних.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

філе копчене — 200 г;

гриби — 400 г;

яйця — 4 шт.;

огірок свіжий — 2 шт.;

майонез;

петрушка — пучок;

сіль — 1,5 ч.л.;

цибуля червона — 1 шт.;

цукор — 1 ч.л.;

оцет — 4 ст.л.

Спосіб приготування

Нарізаємо на маленькі кубики копчене філе і викладаємо першим шаром, змащуємо тонким шаром майонезу. Нарізаємо огірки невеликими брусочками, кладемо наступним шаром в салат.

Покриваємо огірки тонкою сіточкою з майонезу. Нарізаємо невеликими шматочками гриби та обсмажуємо їх у сковороді 3 хвилини, солимо.

Викладаємо на огірковий шар обсмажені гриби та покриваємо сіточкою з майонезу. Маринуємо заздалегідь цибулю, нарізану пір’ям.

Для маринаду змішуємо цибулю з ложкою солі та цукром, вливаємо оцет та воду, перемішуємо. Залишаємо цибулю маринуватися на пів години, а потім віджимаємо від рідини.

Цибулевий шар покриваємо майонезом, посипаємо подрібненою петрушкою. Відварюємо круто яйця, відокремлюємо жовтки від білків. Натираємо білки на великій тертці, а жовтки на дрібній.

Посипаємо шар цибулі білком, змащуємо майонезом. Далі висипаємо шар жовтка і також покриваємо сіточкою з майонезу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Виходить смачний красивий салат на святковий стіл. Цю страву можна доповнювати по-своєму, додавати більше шарів продуктів.

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