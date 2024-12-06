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Салат "Іринка" — найшвидший святковий салат за 5 хвилин

6 грудня 2024 13:38
Марина Євтягіна - Редактор
Салат "Іринка" — святковий рецепт, який готується за 5 хвилин
Святковий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте швидкий і смачний рецепт для святкового столу? Салат "Іринка" стане вашим улюбленим варіантом! Простий у приготуванні, він займе лише 5 хвилин, а результат приємно здивує гостей і рідних.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • філе копчене — 200 г;
  • гриби — 400 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • огірок свіжий — 2 шт.;
  • майонез;
  • петрушка — пучок;
  • сіль — 1,5 ч.л.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • оцет — 4 ст.л.

Спосіб приготування

Нарізаємо на маленькі кубики копчене філе і викладаємо першим шаром, змащуємо тонким шаром майонезу. Нарізаємо огірки невеликими брусочками, кладемо наступним шаром в салат.

Покриваємо огірки тонкою сіточкою з майонезу. Нарізаємо невеликими шматочками гриби та обсмажуємо їх у сковороді 3 хвилини, солимо.

Викладаємо на огірковий шар обсмажені гриби та покриваємо сіточкою з майонезу. Маринуємо заздалегідь цибулю, нарізану пір’ям.

Для маринаду змішуємо цибулю з ложкою солі та цукром, вливаємо оцет та воду, перемішуємо. Залишаємо цибулю маринуватися на пів години, а потім віджимаємо від рідини.

Цибулевий шар покриваємо майонезом, посипаємо подрібненою петрушкою. Відварюємо круто яйця, відокремлюємо жовтки від білків. Натираємо білки на великій тертці, а жовтки на дрібній.

Посипаємо шар цибулі білком, змащуємо майонезом. Далі висипаємо шар жовтка і також покриваємо сіточкою з майонезу.

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Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Виходить смачний красивий салат на святковий стіл. Цю страву можна доповнювати по-своєму, додавати більше шарів продуктів.

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