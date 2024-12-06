Салат "Іринка" — святковий рецепт, який готується за 5 хвилин

Салат "Іринка" — найшвидший святковий салат за 5 хвилин
Шукаєте швидкий і смачний рецепт для святкового столу? Салат "Іринка" стане вашим улюбленим варіантом! Простий у приготуванні, він займе лише 5 хвилин, а результат приємно здивує гостей і рідних.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- філе копчене — 200 г;
- гриби — 400 г;
- яйця — 4 шт.;
- огірок свіжий — 2 шт.;
- майонез;
- петрушка — пучок;
- сіль — 1,5 ч.л.;
- цибуля червона — 1 шт.;
- цукор — 1 ч.л.;
- оцет — 4 ст.л.
Спосіб приготування
Нарізаємо на маленькі кубики копчене філе і викладаємо першим шаром, змащуємо тонким шаром майонезу. Нарізаємо огірки невеликими брусочками, кладемо наступним шаром в салат.
Покриваємо огірки тонкою сіточкою з майонезу. Нарізаємо невеликими шматочками гриби та обсмажуємо їх у сковороді 3 хвилини, солимо.
Викладаємо на огірковий шар обсмажені гриби та покриваємо сіточкою з майонезу. Маринуємо заздалегідь цибулю, нарізану пір’ям.
Для маринаду змішуємо цибулю з ложкою солі та цукром, вливаємо оцет та воду, перемішуємо. Залишаємо цибулю маринуватися на пів години, а потім віджимаємо від рідини.
Цибулевий шар покриваємо майонезом, посипаємо подрібненою петрушкою. Відварюємо круто яйця, відокремлюємо жовтки від білків. Натираємо білки на великій тертці, а жовтки на дрібній.
Посипаємо шар цибулі білком, змащуємо майонезом. Далі висипаємо шар жовтка і також покриваємо сіточкою з майонезу.
Виходить смачний красивий салат на святковий стіл. Цю страву можна доповнювати по-своєму, додавати більше шарів продуктів.
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