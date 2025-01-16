Салат из свеклы по ресторанному рецепту — невероятно вкусно и полезно

Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно
Этот салат из свеклы, приготовленный по ресторанному рецепту, поражает не только вкусом, но и пользой. Простые ингредиенты, изысканный вид и легкость приготовления — идеальный вариант для здорового питания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 3 шт.;
- чеснок — зубчик;
- лук репчатый — 2 шт.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- огурец — 4 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- сыр — 100 г;
- масло — 20 мл.
Способ приготовления;
Отварить свеклу в течение 40 минут до готовности. Очистить лук от шелухи и нарезать четвертинками. Разогреть масло на сковороде, добавить лук, жарить до румяности, добавить ложку сахара.
Очистить свеклу от кожуры, нарезать тонкой соломкой. Нарезать огурцы тонкими слайсами. Сыр измельчить маленькими квадратиками. Все подготовленные ингредиенты переложить в общую миску, добавить обжаренный лук.
Для соуса соединить майонез, сметану и продавленный через пресс чеснок. Посолить, влить лимонный сок, тщательно перемешать. Заправить овощи подготовленным соусом, хорошо перемешать. По желанию нашинковать зелень для дополнительного аромата. Получить сытный, вкусный и оригинальный салат из свеклы.
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