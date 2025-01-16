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Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

16 января 2025 14:27
Марина Евтягина - Редактор
Салат из свеклы по ресторанному рецепту — невероятно вкусно и полезно
Три свеклы. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот салат из свеклы, приготовленный по ресторанному рецепту, поражает не только вкусом, но и пользой. Простые ингредиенты, изысканный вид и легкость приготовления — идеальный вариант для здорового питания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла — 3 шт.;
  • чеснок — зубчик;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • огурец — 4 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сыр — 100 г;
  • масло — 20 мл.

Способ приготовления;

Отварить свеклу в течение 40 минут до готовности. Очистить лук от шелухи и нарезать четвертинками. Разогреть масло на сковороде, добавить лук, жарить до румяности, добавить ложку сахара.

рецепт салата со свеклой, как в ресторане
Сыр и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить свеклу от кожуры, нарезать тонкой соломкой. Нарезать огурцы тонкими слайсами. Сыр измельчить маленькими квадратиками. Все подготовленные ингредиенты переложить в общую миску, добавить обжаренный лук.

вкусный салат со свеклой
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса соединить майонез, сметану и продавленный через пресс чеснок. Посолить, влить лимонный сок, тщательно перемешать. Заправить овощи подготовленным соусом, хорошо перемешать. По желанию нашинковать зелень для дополнительного аромата. Получить сытный, вкусный и оригинальный салат из свеклы.

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