Салат из свеклы по ресторанному рецепту — невероятно вкусно и полезно

Три свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из свеклы, приготовленный по ресторанному рецепту, поражает не только вкусом, но и пользой. Простые ингредиенты, изысканный вид и легкость приготовления — идеальный вариант для здорового питания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла — 3 шт.;

чеснок — зубчик;

лук репчатый — 2 шт.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

огурец — 4 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

сметана — 1 ст. л.;

сыр — 100 г;

масло — 20 мл.

Способ приготовления;

Отварить свеклу в течение 40 минут до готовности. Очистить лук от шелухи и нарезать четвертинками. Разогреть масло на сковороде, добавить лук, жарить до румяности, добавить ложку сахара.

Сыр и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить свеклу от кожуры, нарезать тонкой соломкой. Нарезать огурцы тонкими слайсами. Сыр измельчить маленькими квадратиками. Все подготовленные ингредиенты переложить в общую миску, добавить обжаренный лук.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса соединить майонез, сметану и продавленный через пресс чеснок. Посолить, влить лимонный сок, тщательно перемешать. Заправить овощи подготовленным соусом, хорошо перемешать. По желанию нашинковать зелень для дополнительного аромата. Получить сытный, вкусный и оригинальный салат из свеклы.



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