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Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

16 січня 2025 14:27
Марина Євтягіна - Редактор
Салат із буряка за ресторанним рецептом — неймовірно смачно та корисно
Три буряка. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей салат із буряка, приготований за ресторанним рецептом, вражає не лише смаком, а й користю. Прості інгредієнти, вишуканий вигляд і легкість приготування — ідеальний варіант для здорового харчування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • буряк — 3 шт.;
  • часник — зубчик;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • огірок — 4 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сир — 100 г;
  • олія — ​​20 мл.

Спосіб приготування 

Відварити буряки протягом 40 хвилин до готовності. Очистити цибулю від лушпиння та нарізати четвертинками. Розігріти олію на сковороді, додати цибулю, смажити до рум’яності, всипавши ложку цукру.

рецепт салату з буряками, як в ресторані
Сир та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити буряк від шкірки, нарізати тонкою соломкою. Нарізати огірки тонкими слайсами. Сир подрібнити маленькими квадратиками. Всі підготовлені інгредієнти перекласти в загальну миску, додати обсмажену цибулю.

смачний салат з буряком
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу з’єднати майонез, сметану та продавлений через прес часник. Посолити, влити лимонний сік, ретельно перемішати. Заправити овочі підготовленим соусом, добре перемішати. За бажанням нашаткувати зелень для додаткового аромату. Отримати ситний, смачний та оригінальний салат із буряка.

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