Салат со свеклой, который вкуснее винегрета — быстрый и простой рецепт

Салат со свеклой, лучше винегрета — вкусный и быстрый рецепт
Этот салат со свеклой — настоящая находка для любителей простых и вкусных блюд. Минимум ингредиентов, максимум вкуса! Маринованный лук придает пикантность, а яйца добавляют нежности. Попробуйте приготовить — этот рецепт точно станет вашим фаворитом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свекла — 300 г;
- яйцо — 2 шт.;
- огурец маринованный — 120 г;
- лук — 0,5 шт.;
- уксус яблочный 6% — 1 ч.л.;
- сахар — щедрая щепотка;
- соль — щепотка;
- майонез — 1-2 ст.л.;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить свеклу до мягкости, остудить и очистить. Отварить яйца, остудить и очистить. Нарезать лук тонкими полукольцами, замариновать в смеси яблочного уксуса, соли и сахара, оставить на 10-15 минут.
Натереть свеклу и яйца на крупной терке. Огурцы нарезать мелкими кубиками.
Слить маринад с лука и добавить его к остальным ингредиентам. Заправить салат майонезом, посолить по вкусу, тщательно перемешать.
Перед подачей посыпать мелко нарезанным укропом. Подавать охлажденным.
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