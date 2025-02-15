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Салат со свеклой, лучше винегрета — вкусный и быстрый рецепт

15 февраля 2025 12:08
Марина Евтягина - Редактор
Салат со свеклой, который вкуснее винегрета — быстрый и простой рецепт
Салат со свеклой. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Марина Евтягина - Редактор

Этот салат со свеклой — настоящая находка для любителей простых и вкусных блюд. Минимум ингредиентов, максимум вкуса! Маринованный лук придает пикантность, а яйца добавляют нежности. Попробуйте приготовить — этот рецепт точно станет вашим фаворитом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • свекла — 300 г;
  • яйцо — 2 шт.;
  • огурец маринованный — 120 г;
  • лук — 0,5 шт.;
  • уксус яблочный 6% — 1 ч.л.;
  • сахар — щедрая щепотка;
  • соль — щепотка;
  • майонез — 1-2 ст.л.;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить свеклу до мягкости, остудить и очистить. Отварить яйца, остудить и очистить. Нарезать лук тонкими полукольцами, замариновать в смеси яблочного уксуса, соли и сахара, оставить на 10-15 минут.

рецепт салата со свеклой
Синий лук. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть свеклу и яйца на крупной терке. Огурцы нарезать мелкими кубиками.

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Квашенные огурцы. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Слить маринад с лука и добавить его к остальным ингредиентам. Заправить салат майонезом, посолить по вкусу, тщательно перемешать.

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Готовый салат. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перед подачей посыпать мелко нарезанным укропом. Подавать охлажденным.

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