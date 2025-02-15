Салат со свеклой, который вкуснее винегрета — быстрый и простой рецепт

Салат со свеклой. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот салат со свеклой — настоящая находка для любителей простых и вкусных блюд. Минимум ингредиентов, максимум вкуса! Маринованный лук придает пикантность, а яйца добавляют нежности. Попробуйте приготовить — этот рецепт точно станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свекла — 300 г;

яйцо — 2 шт.;

огурец маринованный — 120 г;

лук — 0,5 шт.;

уксус яблочный 6% — 1 ч.л.;

сахар — щедрая щепотка;

соль — щепотка;

майонез — 1-2 ст.л.;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить свеклу до мягкости, остудить и очистить. Отварить яйца, остудить и очистить. Нарезать лук тонкими полукольцами, замариновать в смеси яблочного уксуса, соли и сахара, оставить на 10-15 минут.

Синий лук. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть свеклу и яйца на крупной терке. Огурцы нарезать мелкими кубиками.

Квашенные огурцы. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Слить маринад с лука и добавить его к остальным ингредиентам. Заправить салат майонезом, посолить по вкусу, тщательно перемешать.

Готовый салат. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перед подачей посыпать мелко нарезанным укропом. Подавать охлажденным.

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