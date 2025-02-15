Салат із буряком, який смачніший за вінегрет — швидкий і простий рецепт

Салат із буряком, кращий за вінегрет — смачний і швидкий рецепт
Цей салат із буряком — справжня знахідка для любителів простих і смачних страв. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку! Маринована цибуля надає пікантності, а яйця додають ніжності. Спробуйте приготувати — цей рецепт точно стане вашим фаворитом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- буряк — 300 г;
- яйце — 2 шт.;
- огірок маринований — 120 г;
- цибуля — 0,5 шт.;
- оцет яблучний 6% — 1 ч.л.;
- цукор — щедра щіпка;
- сіль — щіпка;
- майонез — 1-2 ст.л.;
- кріп — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Відварити буряк до м'якості, остудити й очистити. Відварити яйця, остудити й очистити. Нарізати цибулю тонкими півкільцями, замаринувати в суміші яблучного оцту, солі та цукру, залишити на 10-15 хвилин.
Натерти буряк і яйця на крупній тертці. Огірки нарізати дрібними кубиками.
Злити маринад із цибулі та додати його до решти інгредієнтів. Заправити салат майонезом, посолити за смаком, ретельно перемішати.
Перед подачею посипати дрібно нарізаним кропом. Подавати охолодженим.
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