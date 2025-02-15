Салат із буряком, який смачніший за вінегрет — швидкий і простий рецепт

Салат із буряком. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей салат із буряком — справжня знахідка для любителів простих і смачних страв. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку! Маринована цибуля надає пікантності, а яйця додають ніжності. Спробуйте приготувати — цей рецепт точно стане вашим фаворитом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

буряк — 300 г;

яйце — 2 шт.;

огірок маринований — 120 г;

цибуля — 0,5 шт.;

оцет яблучний 6% — 1 ч.л.;

цукор — щедра щіпка;

сіль — щіпка;

майонез — 1-2 ст.л.;

кріп — за смаком;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити буряк до м'якості, остудити й очистити. Відварити яйця, остудити й очистити. Нарізати цибулю тонкими півкільцями, замаринувати в суміші яблучного оцту, солі та цукру, залишити на 10-15 хвилин.

Синя цибуля. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натерти буряк і яйця на крупній тертці. Огірки нарізати дрібними кубиками.

Квашені огірки. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Злити маринад із цибулі та додати його до решти інгредієнтів. Заправити салат майонезом, посолити за смаком, ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перед подачею посипати дрібно нарізаним кропом. Подавати охолодженим.

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