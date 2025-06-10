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Салат из заводской столовой — любимая летняя закуска детства

10 июня 2025 12:15
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Летний салат из капусты из столовой 80-х — простой рецепт, который готовили все мамы
Салат с капустой. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат из капусты, огурца, моркови и лука мгновенно возвращает в детство — такой готовили в каждой столовой. Легкий, хрустящий и освежающий, он идеален для лета и готовится за считанные минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • капуста молодая — 500 г;
  • лук репчатый — 0,5 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • морковь — 0,5 шт.;
  • укроп свежий — пучок;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой. Нарезать лук полукольцами, огурец — полумесяцами или кубиками.

смачний салат з молодої капусти
Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь натереть на крупной терке, укроп мелко нарезать. Смешать все овощи в миске.

смачний салат з молодою капустою та морквою
Добавление заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно приготовить заправку: смешать уксус, соль, сахар и растительное масло.

салат з молодою капустою та морквою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Влить соус в салат, тщательно перемешать и дать настояться 10-15 минут перед подачей.

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