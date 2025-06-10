Летний салат из капусты из столовой 80-х — простой рецепт, который готовили все мамы

Салат с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат из капусты, огурца, моркови и лука мгновенно возвращает в детство — такой готовили в каждой столовой. Легкий, хрустящий и освежающий, он идеален для лета и готовится за считанные минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

капуста молодая — 500 г;

лук репчатый — 0,5 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

морковь — 0,5 шт.;

укроп свежий — пучок;

уксус 9% — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой. Нарезать лук полукольцами, огурец — полумесяцами или кубиками.

Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь натереть на крупной терке, укроп мелко нарезать. Смешать все овощи в миске.

Добавление заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно приготовить заправку: смешать уксус, соль, сахар и растительное масло.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Влить соус в салат, тщательно перемешать и дать настояться 10-15 минут перед подачей.

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