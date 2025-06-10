Летний салат из капусты из столовой 80-х — простой рецепт, который готовили все мамы

Салат из заводской столовой — любимая летняя закуска детства
Этот салат из капусты, огурца, моркови и лука мгновенно возвращает в детство — такой готовили в каждой столовой. Легкий, хрустящий и освежающий, он идеален для лета и готовится за считанные минуты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста молодая — 500 г;
- лук репчатый — 0,5 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- морковь — 0,5 шт.;
- укроп свежий — пучок;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
Нашинковать капусту тонкой соломкой. Нарезать лук полукольцами, огурец — полумесяцами или кубиками.
Морковь натереть на крупной терке, укроп мелко нарезать. Смешать все овощи в миске.
Отдельно приготовить заправку: смешать уксус, соль, сахар и растительное масло.
Влить соус в салат, тщательно перемешать и дать настояться 10-15 минут перед подачей.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов
Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.
Рецепт салата "Коулслоу" из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.
Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один основной ингредиент.
Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.
Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой львовской хозяйки.
Читайте Новини.LIVE!