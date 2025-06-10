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Салат із заводської їдальні — улюблена літня закуска дитинства

10 червня 2025 12:15
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Літній салат із капусти з їдальні 80-х — простий рецепт, який готували всі мами
Салат з капустою. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат з капусти, огірка, моркви та цибулі миттєво повертає в дитинство — такий готували в кожній їдальні. Легкий, хрусткий і освіжаючий, він ідеальний для літа та готується за лічені хвилини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • капуста молода — 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • морква — 0,5 шт.;
  • кріп свіжий — пучок;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою. Нарізати цибулю півкільцями, огірок — півмісяцями або кубиками.

смачний салат з молодої капусти
Капуста та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву натерти на великій тертці, кріп дрібно нарізати. Змішати всі овочі в мисці.

смачний салат з молодою капустою та морквою
Додавання заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо приготувати заправку: змішати оцет, сіль, цукор та олію.

салат з молодою капустою та морквою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Влити соус у салат, ретельно перемішати й дати настоятись 10–15 хвилин перед подачею.

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