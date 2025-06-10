Літній салат із капусти з їдальні 80-х — простий рецепт, який готували всі мами

Салат з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з капусти, огірка, моркви та цибулі миттєво повертає в дитинство — такий готували в кожній їдальні. Легкий, хрусткий і освіжаючий, він ідеальний для літа та готується за лічені хвилини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

капуста молода — 500 г;

цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

морква — 0,5 шт.;

кріп свіжий — пучок;

оцет 9% — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою. Нарізати цибулю півкільцями, огірок — півмісяцями або кубиками.

Капуста та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву натерти на великій тертці, кріп дрібно нарізати. Змішати всі овочі в мисці.

Додавання заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо приготувати заправку: змішати оцет, сіль, цукор та олію.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Влити соус у салат, ретельно перемішати й дати настоятись 10–15 хвилин перед подачею.

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