Літній салат із капусти з їдальні 80-х — простий рецепт, який готували всі мами

Салат із заводської їдальні — улюблена літня закуска дитинства
Цей салат з капусти, огірка, моркви та цибулі миттєво повертає в дитинство — такий готували в кожній їдальні. Легкий, хрусткий і освіжаючий, він ідеальний для літа та готується за лічені хвилини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- капуста молода — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- морква — 0,5 шт.;
- кріп свіжий — пучок;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту тонкою соломкою. Нарізати цибулю півкільцями, огірок — півмісяцями або кубиками.
Моркву натерти на великій тертці, кріп дрібно нарізати. Змішати всі овочі в мисці.
Окремо приготувати заправку: змішати оцет, сіль, цукор та олію.
Влити соус у салат, ретельно перемішати й дати настоятись 10–15 хвилин перед подачею.
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