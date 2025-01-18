Новый салат Минутка без варки — рецепт на праздник или каждый день

Овощной салат. Фото: smachnenke.com.ua

Попробуйте приготовить вкусный салат "Минутка", для которого не нужно ничего варить. Нужно просто смешать ингредиенты и блюдо готово.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

колбаса копченая — 150 г;

свежий огурец — 1 шт.

кукуруза — 100 г;

горошек зеленый — 100 г;

морковь свежая (на терке или соломкой) — 1 шт.;

соль;

майонез;

зелень;

Способ приготовления

Колбасу нужно нарезать. Также нарезать огурец. Добавить кукурузу, зеленый горошек и натереть морковь.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать все ингредиенты и заправить майонезом. По желанию можно добавить любую зелень.

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