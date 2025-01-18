Новый салат Минутка без варки — рецепт на праздник или каждый день

Салат "Минутка" на каждый день или праздник — без варки овощей
Попробуйте приготовить вкусный салат "Минутка", для которого не нужно ничего варить. Нужно просто смешать ингредиенты и блюдо готово.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- колбаса копченая — 150 г;
- свежий огурец — 1 шт.
- кукуруза — 100 г;
- горошек зеленый — 100 г;
- морковь свежая (на терке или соломкой) — 1 шт.;
- соль;
- майонез;
- зелень;
Способ приготовления
Колбасу нужно нарезать. Также нарезать огурец. Добавить кукурузу, зеленый горошек и натереть морковь.
Смешать все ингредиенты и заправить майонезом. По желанию можно добавить любую зелень.
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