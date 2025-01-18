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Салат "Минутка" на каждый день или праздник — без варки овощей

18 января 2025 12:09
Марина Евтягина - Редактор
Новый салат Минутка без варки — рецепт на праздник или каждый день
Овощной салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Попробуйте приготовить вкусный салат "Минутка", для которого не нужно ничего варить. Нужно просто смешать ингредиенты и блюдо готово.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • колбаса копченая — 150 г;
  • свежий огурец — 1 шт.
  • кукуруза — 100 г;
  • горошек зеленый — 100 г;
  • морковь свежая (на терке или соломкой) — 1 шт.;
  • соль;
  • майонез;
  • зелень;

Способ приготовления 

Колбасу нужно нарезать. Также нарезать огурец. Добавить кукурузу, зеленый горошек и натереть морковь.

овощной салат минутка
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать все ингредиенты и заправить майонезом. По желанию можно добавить любую зелень.

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овощи салат рецепты кукуруза колбаса

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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