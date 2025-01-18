Новий салат Хвилинка без варки — рецепт на свято чи на кожен день

Салат "Хвилинка" на кожен день чи свято — без варки овочів
Спробуйте приготувати смачний салат "Хвилинка" для якого не потрібно нічого варити. Потрібно просто змішати інгредієнти й страва готова.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- ковбаса копчена — 150 г;
- свіжий огірок — 1 шт.;
- кукурудза — 100 г;
- горошок зелений — 100 г;
- морква свіжа (на тертці або соломкою) — 1 шт.;
- сіль;
- майонез;
- зелень.
Спосіб приготування
Ковбасу потрібно нарізати. Також нарізати огірок. Додати кукурудзу, зелений горошок та натерти моркву.
Змішати всі інгредієнти та заправити майонезом. За бажанням можна додати будь-яку зелень.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів
Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.
Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.
Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.
А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.
Читайте Новини.LIVE!