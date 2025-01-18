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Салат "Хвилинка" на кожен день чи свято — без варки овочів

18 січня 2025 12:09
Марина Євтягіна - Редактор
Новий салат Хвилинка без варки — рецепт на свято чи на кожен день
Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Спробуйте приготувати смачний салат "Хвилинка" для якого не потрібно нічого варити. Потрібно просто змішати інгредієнти й страва готова. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • ковбаса копчена — 150 г;
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • кукурудза — 100 г;
  • горошок зелений — 100 г;
  • морква свіжа (на тертці або соломкою) — 1 шт.;
  • сіль;
  • майонез;
  • зелень. 

Спосіб приготування 

Ковбасу потрібно нарізати. Також нарізати огірок.  Додати кукурудзу, зелений горошок та натерти моркву. 

овочевий салат хвилинка
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі інгредієнти та заправити майонезом. За бажанням можна додати будь-яку зелень. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

овочі салат рецепти кукурудза ковбаса

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12:25 Харків'янка фотографувала для РФ наслідки обстрілів — вирок суду

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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12:19 Фронт наближається — одесити вимагають більше коштів для ЗСУ

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