Новий салат Хвилинка без варки — рецепт на свято чи на кожен день

Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спробуйте приготувати смачний салат "Хвилинка" для якого не потрібно нічого варити. Потрібно просто змішати інгредієнти й страва готова.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

ковбаса копчена — 150 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

кукурудза — 100 г;

горошок зелений — 100 г;

морква свіжа (на тертці або соломкою) — 1 шт.;

сіль;

майонез;

зелень.

Спосіб приготування

Ковбасу потрібно нарізати. Також нарізати огірок. Додати кукурудзу, зелений горошок та натерти моркву.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі інгредієнти та заправити майонезом. За бажанням можна додати будь-яку зелень.

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