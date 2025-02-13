Салат Минутка с фасолью и ветчиной - сытный и быстрый рецепт - сытный и быстрый рецепт

Салат "Минутка" с фасолью и ветчиной — быстро, вкусно, питательно
Салат "Минутка" — это находка для тех, кто ценит простые, но в то же время сытные блюда. Сочетание сочной ветчины, нежной фасоли, хрустящих огурцов и ароматной зажарки делает его особенно вкусным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фасоль отварная или консервированная — 1 банка;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- маринованные или соленые огурцы — 4-5 шт;
- ветчина — 200 г;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- сухарики — по вкусу;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Нарезать лук мелкими кубиками, а морковь натереть на терке для корейской моркови или обычной средней терке. Выложить овощи на сковороду с разогретым маслом и обжарить до мягкости.
Пока овощи жарятся, нарезать ветчину тонкой соломкой, так же измельчить маринованные огурцы.
В глубокую миску высыпать консервированную или предварительно отваренную фасоль, добавить подготовленную ветчину, огурцы, обжаренный лук с морковью.
Чеснок очистить и измельчить с помощью пресса или мелкой терки. Добавить его к салату вместе с солью и черным перцем.
Заправить майонезом и тщательно перемешать. Сухарики добавить непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими. Салат "Минутка" готов! Подавать охлажденным или сразу после приготовления.
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