Салат Минутка с фасолью и ветчиной - сытный и быстрый рецепт - сытный и быстрый рецепт

Салат "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Минутка" — это находка для тех, кто ценит простые, но в то же время сытные блюда. Сочетание сочной ветчины, нежной фасоли, хрустящих огурцов и ароматной зажарки делает его особенно вкусным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фасоль отварная или консервированная — 1 банка;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

маринованные или соленые огурцы — 4-5 шт;

ветчина — 200 г;

чеснок — 1-2 зубчика;

сухарики — по вкусу;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать лук мелкими кубиками, а морковь натереть на терке для корейской моркови или обычной средней терке. Выложить овощи на сковороду с разогретым маслом и обжарить до мягкости.

Пока овощи жарятся, нарезать ветчину тонкой соломкой, так же измельчить маринованные огурцы.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску высыпать консервированную или предварительно отваренную фасоль, добавить подготовленную ветчину, огурцы, обжаренный лук с морковью.

Чеснок очистить и измельчить с помощью пресса или мелкой терки. Добавить его к салату вместе с солью и черным перцем.

Заправить майонезом и тщательно перемешать. Сухарики добавить непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими. Салат "Минутка" готов! Подавать охлажденным или сразу после приготовления.

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