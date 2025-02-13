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Салат "Минутка" с фасолью и ветчиной — быстро, вкусно, питательно

13 февраля 2025 12:02
Марина Евтягина - Редактор
Салат Минутка с фасолью и ветчиной - сытный и быстрый рецепт - сытный и быстрый рецепт
Салат "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Минутка" — это находка для тех, кто ценит простые, но в то же время сытные блюда. Сочетание сочной ветчины, нежной фасоли, хрустящих огурцов и ароматной зажарки делает его особенно вкусным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фасоль отварная или консервированная — 1 банка;
  • лук — 1-2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • маринованные или соленые огурцы — 4-5 шт;
  • ветчина — 200 г;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • сухарики — по вкусу;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать лук мелкими кубиками, а морковь натереть на терке для корейской моркови или обычной средней терке. Выложить овощи на сковороду с разогретым маслом и обжарить до мягкости.

Пока овощи жарятся, нарезать ветчину тонкой соломкой, так же измельчить маринованные огурцы.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску высыпать консервированную или предварительно отваренную фасоль, добавить подготовленную ветчину, огурцы, обжаренный лук с морковью.

Чеснок очистить и измельчить с помощью пресса или мелкой терки. Добавить его к салату вместе с солью и черным перцем.

Заправить майонезом и тщательно перемешать. Сухарики добавить непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими. Салат "Минутка" готов! Подавать охлажденным или сразу после приготовления.

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