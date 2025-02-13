Салат Хвилинка з квасолею та шинкою — ситний і швидкий рецепт

Салат "Хвилинка" з квасолею та шинкою — швидко, смачно, поживно
Салат "Хвилинка" — це знахідка для тих, хто цінує прості, але водночас ситні страви. Поєднання соковитої шинки, ніжної квасолі, хрустких огірків і ароматної засмажки робить його особливо смачним.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- квасоля відварена або консервована — 1 банка;
- цибуля — 1-2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- мариновані або солоні огірки — 4-5 шт.;
- шинка — 200 г;
- часник — 1-2 зубчики;
- сухарики — за смаком;
- майонез — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю дрібними кубиками, а моркву натерти на тертці для корейської моркви або звичайній середній тертці. Викласти овочі на сковороду з розігрітою олією та обсмажити до м’якості.
Поки овочі смажаться, нарізати шинку тонкою соломкою, так само подрібнити мариновані огірки.
У глибоку миску висипати консервовану або попередньо відварену квасолю, додати підготовлену шинку, огірки, обсмажену цибулю з морквою.
Часник очистити та подрібнити за допомогою преса або дрібної тертки. Додати його до салату разом із сіллю та чорним перцем.
Заправити майонезом і ретельно перемішати. Сухарики додати безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрусткими. Салат "Хвилинка" готовий! Подавати охолодженим або відразу після приготування.
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