Салат Хвилинка з квасолею та шинкою — ситний і швидкий рецепт

Салат "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Хвилинка" — це знахідка для тих, хто цінує прості, але водночас ситні страви. Поєднання соковитої шинки, ніжної квасолі, хрустких огірків і ароматної засмажки робить його особливо смачним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

квасоля відварена або консервована — 1 банка;

цибуля — 1-2 шт.;

морква — 1 шт.;

мариновані або солоні огірки — 4-5 шт.;

шинка — 200 г;

часник — 1-2 зубчики;

сухарики — за смаком;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібними кубиками, а моркву натерти на тертці для корейської моркви або звичайній середній тертці. Викласти овочі на сковороду з розігрітою олією та обсмажити до м’якості.

Поки овочі смажаться, нарізати шинку тонкою соломкою, так само подрібнити мариновані огірки.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску висипати консервовану або попередньо відварену квасолю, додати підготовлену шинку, огірки, обсмажену цибулю з морквою.

Часник очистити та подрібнити за допомогою преса або дрібної тертки. Додати його до салату разом із сіллю та чорним перцем.

Заправити майонезом і ретельно перемішати. Сухарики додати безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрусткими. Салат "Хвилинка" готовий! Подавати охолодженим або відразу після приготування.

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