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Салат "Любовь" вкуснее "Оливье" и "Шубы" — к зимним праздникам

17 декабря 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Праздничный салат Любовь вкуснее Оливье и Шубы — простой пошаговый рецепт
Салат "Любовь". Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Предлагаем рецепт очень оригинального и вкусного блюда. Салат под названием "Любовь", который вкуснее "Оливье" и "Шубы" вместе взятых! Приготовьте и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 6 шт.;
  • колбаса (сервелат) — 250 г;
  • огурцы маринованные — 200 г;
  • зеленый горошек — 1 банка;
  • грибы маринованные — 200 г;
  • укроп пучок — 20 г;
  • морковь по-корейски — 200 г;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • майонез —160 г;
  • масло для жарки — 20 мл.

Маринад для лука:

  • лук красный — 1 шт.;
  • соль;
  • уксус — 3 ст. л.;
  • кипяток — 200 мл.

Способ приготовления

Взбить в миске одно яйцо с солью. Разогреть масло на сковороде обжарить яичный блинчик до золотистости с обеих сторон. Так обжарьте все шесть яиц поочередно. Охладить, свернуть в рулетики и порезать соломкой.

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Жареные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить соль, залить уксусом, крутым кипятком и оставить мариноваться на 10 минут.

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Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Колбасу порезать соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук без воды.

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Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать огурцы соломкой, добавить горошек и нарезать меньшими кусочками грибы.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить измельченный укроп и морковь. Заправить салат майонезом, перцем и перемешать.

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