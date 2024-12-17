Праздничный салат Любовь вкуснее Оливье и Шубы — простой пошаговый рецепт

Салат "Любовь". Фото: Freepik

Предлагаем рецепт очень оригинального и вкусного блюда. Салат под названием "Любовь", который вкуснее "Оливье" и "Шубы" вместе взятых! Приготовьте и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 6 шт.;

колбаса (сервелат) — 250 г;

огурцы маринованные — 200 г;

зеленый горошек — 1 банка;

грибы маринованные — 200 г;

укроп пучок — 20 г;

морковь по-корейски — 200 г;

перец черный молотый;

соль;

майонез —160 г;

масло для жарки — 20 мл.

Маринад для лука:

лук красный — 1 шт.;

соль;

уксус — 3 ст. л.;

кипяток — 200 мл.

Способ приготовления

Взбить в миске одно яйцо с солью. Разогреть масло на сковороде обжарить яичный блинчик до золотистости с обеих сторон. Так обжарьте все шесть яиц поочередно. Охладить, свернуть в рулетики и порезать соломкой.

Жареные яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить соль, залить уксусом, крутым кипятком и оставить мариноваться на 10 минут.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Колбасу порезать соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук без воды.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать огурцы соломкой, добавить горошек и нарезать меньшими кусочками грибы.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить измельченный укроп и морковь. Заправить салат майонезом, перцем и перемешать.

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