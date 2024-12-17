Праздничный салат Любовь вкуснее Оливье и Шубы — простой пошаговый рецепт

Салат "Любовь" вкуснее "Оливье" и "Шубы" — к зимним праздникам
Предлагаем рецепт очень оригинального и вкусного блюда. Салат под названием "Любовь", который вкуснее "Оливье" и "Шубы" вместе взятых! Приготовьте и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 6 шт.;
- колбаса (сервелат) — 250 г;
- огурцы маринованные — 200 г;
- зеленый горошек — 1 банка;
- грибы маринованные — 200 г;
- укроп пучок — 20 г;
- морковь по-корейски — 200 г;
- перец черный молотый;
- соль;
- майонез —160 г;
- масло для жарки — 20 мл.
Маринад для лука:
- лук красный — 1 шт.;
- соль;
- уксус — 3 ст. л.;
- кипяток — 200 мл.
Способ приготовления
Взбить в миске одно яйцо с солью. Разогреть масло на сковороде обжарить яичный блинчик до золотистости с обеих сторон. Так обжарьте все шесть яиц поочередно. Охладить, свернуть в рулетики и порезать соломкой.
Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить соль, залить уксусом, крутым кипятком и оставить мариноваться на 10 минут.
Колбасу порезать соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук без воды.
Нарезать огурцы соломкой, добавить горошек и нарезать меньшими кусочками грибы.
Добавить измельченный укроп и морковь. Заправить салат майонезом, перцем и перемешать.
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