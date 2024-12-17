Святковий салат Кохання, смачніше за Олівʼє та Шубу — простий покроковий рецепт

Салат "Кохання" смачніше за "Олівʼє" та "Шубу" — до зимових свят
Пропонуємо рецепт дуже оригінальної і смачної страви. Салат під назвою "Кохання", який смачніший за "Олів’є" і "Шубу" разом узятих! Приготуйте та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 6 шт.;
- ковбаса (сервелат) — 250 г;
- огірки мариновані — 200 г;
- зелений горошок — 1 банка;
- гриби мариновані — 200 г;
- кріп пучок — 20 г;
- морква по-корейськи — 200 г;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- майонез — 160 г;
- олія для смаження — 20 мл.
Маринад для цибулі:
- цибуля червона — 1 шт.;
- сіль;
- оцет — 3 ст. л.;
- окріп — 200 мл.
Спосіб приготування
Збити у мисці одне яйце з сіллю. Розігріти олію на пательні обсмажити яєчний млинець до золотистості з обох сторін. Так обсмажити всі шість яєць по черзі. Охолодити, скрутити у рулетики і нарізати соломкою.
Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати сіль, залити оцтом, окропом і залишити маринуватись на 10 хвилин.
Ковбасу нарізати соломкою, викласти у глибоку миску, додати цибулю без рідини.
Нарізати соломкою огірки, додати горошок та нарізати меншими шматочками гриби.
Додати подрібнений кріп та моркву. Заправити салат майонезом, перцем і перемішати.
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