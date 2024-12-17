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Салат "Кохання" смачніше за "Олівʼє" та "Шубу" — до зимових свят

17 грудня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Святковий салат Кохання, смачніше за Олівʼє та Шубу — простий покроковий рецепт
Салат "Кохання". Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо рецепт дуже оригінальної і смачної страви. Салат під назвою "Кохання", який смачніший за "Олів’є" і "Шубу" разом узятих! Приготуйте та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікувала Gospodynka

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 6 шт.;
  • ковбаса (сервелат) — 250 г;
  • огірки мариновані — 200 г;
  • зелений горошок — 1 банка;
  • гриби мариновані — 200 г;
  • кріп пучок — 20 г;
  • морква по-корейськи — 200 г;
  • перець чорний мелений; 
  • сіль;
  • майонез — 160 г;
  • олія для смаження — 20 мл.

Маринад для цибулі:

  • цибуля червона — 1 шт.;
  • сіль;
  • оцет — 3 ст. л.;
  • окріп — 200 мл.

Спосіб приготування

Збити у мисці одне яйце з сіллю. Розігріти олію на пательні обсмажити яєчний млинець до золотистості з обох сторін. Так обсмажити всі шість яєць по черзі. Охолодити, скрутити у рулетики і нарізати соломкою.

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Смажені яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати сіль, залити оцтом, окропом і залишити маринуватись на 10 хвилин.

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Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Ковбасу нарізати соломкою, викласти у глибоку миску, додати цибулю без рідини.

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Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати соломкою огірки, додати горошок та нарізати меншими шматочками гриби.

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Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнений кріп та моркву. Заправити салат майонезом, перцем і перемішати.

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