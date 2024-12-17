Святковий салат Кохання, смачніше за Олівʼє та Шубу — простий покроковий рецепт

Салат "Кохання". Фото: Freepik

Пропонуємо рецепт дуже оригінальної і смачної страви. Салат під назвою "Кохання", який смачніший за "Олів’є" і "Шубу" разом узятих! Приготуйте та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 6 шт.;

ковбаса (сервелат) — 250 г;

огірки мариновані — 200 г;

зелений горошок — 1 банка;

гриби мариновані — 200 г;

кріп пучок — 20 г;

морква по-корейськи — 200 г;

перець чорний мелений;

сіль;

майонез — 160 г;

олія для смаження — 20 мл.

Маринад для цибулі:

цибуля червона — 1 шт.;

сіль;

оцет — 3 ст. л.;

окріп — 200 мл.

Спосіб приготування

Збити у мисці одне яйце з сіллю. Розігріти олію на пательні обсмажити яєчний млинець до золотистості з обох сторін. Так обсмажити всі шість яєць по черзі. Охолодити, скрутити у рулетики і нарізати соломкою.

Смажені яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, додати сіль, залити оцтом, окропом і залишити маринуватись на 10 хвилин.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Ковбасу нарізати соломкою, викласти у глибоку миску, додати цибулю без рідини.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати соломкою огірки, додати горошок та нарізати меншими шматочками гриби.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнений кріп та моркву. Заправити салат майонезом, перцем і перемішати.

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