Бюджетный салат Коммунальный — рекордсмен по скорости приготовления

Салат Коммунальный — побил все рекорды по скорости приготовления
Если у вас есть всего несколько минут, этот салат станет идеальным решением! "Коммунальный" салат с яйцами, плавленым сырком и зеленью — вкусно, просто и экономно.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вареные яйца — 4 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- консервированный зеленый горошек — 80 г;
- майонез — 1 ст. л;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Яйца нарезать кубиками, зеленый лук мелко измельчить и выложить в салатницу.
Плавленый сырок натереть на терке, добавить в салат вместе с зеленым горошком.
Заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. Подавать охлажденным.
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