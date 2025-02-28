Бюджетный салат Коммунальный — рекордсмен по скорости приготовления

Приготовление салата. Фото: Freepik

Если у вас есть всего несколько минут, этот салат станет идеальным решением! "Коммунальный" салат с яйцами, плавленым сырком и зеленью — вкусно, просто и экономно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вареные яйца — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

плавленый сырок — 1 шт.;

консервированный зеленый горошек — 80 г;

майонез — 1 ст. л;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Яйца нарезать кубиками, зеленый лук мелко измельчить и выложить в салатницу.

Зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленый сырок натереть на терке, добавить в салат вместе с зеленым горошком.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. Подавать охлажденным.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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