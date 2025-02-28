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Салат Коммунальный — побил все рекорды по скорости приготовления

28 февраля 2025 12:06
Марина Евтягина - Редактор
Бюджетный салат Коммунальный — рекордсмен по скорости приготовления
Приготовление салата. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Если у вас есть всего несколько минут, этот салат станет идеальным решением! "Коммунальный" салат с яйцами, плавленым сырком и зеленью — вкусно, просто и экономно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • вареные яйца — 4 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • консервированный зеленый горошек — 80 г;
  • майонез — 1 ст. л;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Яйца нарезать кубиками, зеленый лук мелко измельчить и выложить в салатницу.

рецепт смачного салата
Зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленый сырок натереть на терке, добавить в салат вместе с зеленым горошком.

рецепт смачного простого салата
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. Подавать охлажденным.

рецепт смачного швидкого салата
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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