Бюджетний салат Комунальний — рекордсмен швидкості приготування

Салат Комунальний — побив всі рекорди швидкості приготування
Якщо у вас є лише кілька хвилин, цей салат стане ідеальним рішенням! "Комунальний" салат з яйцями, плавленим сирком і зеленню — смачно, просто та економно.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- варені яйця — 4 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- консервований зелений горошок — 80 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування
Яйця нарізати кубиками, зелену цибулю подрібнити та викласти у салатницю.
Плавлений сирок натерти на тертці, додати до салату разом із зеленим горошком.
Заправити майонезом, додати сіль і перець на смак, ретельно перемішати. Подавати охолодженим.
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