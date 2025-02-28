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Салат Комунальний — побив всі рекорди швидкості приготування

28 лютого 2025 12:06
Марина Євтягіна - Редактор
Бюджетний салат Комунальний — рекордсмен швидкості приготування
Приготування салату. Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо у вас є лише кілька хвилин, цей салат стане ідеальним рішенням! "Комунальний" салат з яйцями, плавленим сирком і зеленню — смачно, просто та економно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • варені яйця — 4 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • консервований зелений горошок — 80 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Яйця нарізати кубиками, зелену цибулю подрібнити та викласти у салатницю.

рецепт смачного салата
Зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлений сирок натерти на тертці, додати до салату разом із зеленим горошком.

рецепт смачного простого салата
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити майонезом, додати сіль і перець на смак, ретельно перемішати. Подавати охолодженим.

рецепт смачного швидкого салата
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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