Салат Копейка из свеклы, яиц и жареного лука — бюджетная альтернатива Шубе и Винегрету

Салат "Копейка" со свеклой — вкуснее Шубы и Винегрета
Этот простой салат со свеклой, яйцом, соленым огурцом и румяным луком удивит глубоким вкусом даже ярых поклонников Шубы. Готовится из обычных ингредиентов, а результат приятно превосходит ожидания. Идеальный вариант для будней и застолья, когда хочется недорогой, но вкусный салат.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- свекла вареная — 300 г;
- огурец соленый — 150 г;
- лук репчатый — 150 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- майонез — по вкусу;
- чеснок — 2 зуб;
- масло растительное — для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать мелко и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Свеклу натереть на крупной терке. Огурцы нарезать тонкой соломкой.
Яйца очистить и также нарезать соломкой или кубиком. Соединить все ингредиенты в миске, добавить измельченный чеснок, майонез, соль и перец. Перемешать.
Охладить перед подачей. Салат получается нежным, сочным и очень ароматным — стоит постоянного места в вашем меню.
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