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Салат "Копейка" со свеклой — вкуснее Шубы и Винегрета

17 июня 2025 12:07
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Копейка из свеклы, яиц и жареного лука — бюджетная альтернатива Шубе и Винегрету
Салат со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот простой салат со свеклой, яйцом, соленым огурцом и румяным луком удивит глубоким вкусом даже ярых поклонников Шубы. Готовится из обычных ингредиентов, а результат приятно превосходит ожидания. Идеальный вариант для будней и застолья, когда хочется недорогой, но вкусный салат.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • свекла вареная — 300 г;
  • огурец соленый — 150 г;
  • лук репчатый — 150 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • чеснок — 2 зуб;
  • масло растительное — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать мелко и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Свеклу натереть на крупной терке. Огурцы нарезать тонкой соломкой.

смачний салат з буряком
Огурцы и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца очистить и также нарезать соломкой или кубиком. Соединить все ингредиенты в миске, добавить измельченный чеснок, майонез, соль и перец. Перемешать.

салат з буряком, смачніше за шубу
Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить перед подачей. Салат получается нежным, сочным и очень ароматным — стоит постоянного места в вашем меню.

салат з буряком та огірками
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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