Салат Копейка из свеклы, яиц и жареного лука — бюджетная альтернатива Шубе и Винегрету

Салат со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой салат со свеклой, яйцом, соленым огурцом и румяным луком удивит глубоким вкусом даже ярых поклонников Шубы. Готовится из обычных ингредиентов, а результат приятно превосходит ожидания. Идеальный вариант для будней и застолья, когда хочется недорогой, но вкусный салат.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

свекла вареная — 300 г;

огурец соленый — 150 г;

лук репчатый — 150 г;

яйца вареные — 3 шт.;

майонез — по вкусу;

чеснок — 2 зуб;

масло растительное — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать мелко и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Свеклу натереть на крупной терке. Огурцы нарезать тонкой соломкой.

Огурцы и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца очистить и также нарезать соломкой или кубиком. Соединить все ингредиенты в миске, добавить измельченный чеснок, майонез, соль и перец. Перемешать.

Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить перед подачей. Салат получается нежным, сочным и очень ароматным — стоит постоянного места в вашем меню.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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