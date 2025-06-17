Салат Копійка з буряка, яєць і смаженої цибулі — бюджетна альтернатива Шубі й Вінегрету

Салат з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий салат з буряком, яйцем, солоним огірком і рум’яною цибулею здивує глибоким смаком навіть затятих шанувальників Шуби. Готується зі звичайних інгредієнтів, а результат приємно перевершує очікування. Ідеальний варіант для буднів і застілля, коли хочеться недорогий, але смачний салат.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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буряк варений — 300 г;

огірок солоний — 150 г;

цибуля ріпчаста — 150 г;

яйця варені — 3 шт.;

майонез — на смак;

часник — 2 зуб.;

олія рослинна — для смаження;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібно та обсмажити на олії до золотистого кольору. Буряк натерти на великій тертці. Огірки нарізати тонкою соломкою.

Огірки та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця очистити та також нарізати соломкою або кубиком. З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати подрібнений часник, майонез, сіль і перець. Перемішати.

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Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Перед поданням охолодити. Салат виходить ніжним, соковитим і дуже ароматним — вартий постійного місця у вашому меню.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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