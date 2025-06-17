Салат Копійка з буряка, яєць і смаженої цибулі — бюджетна альтернатива Шубі й Вінегрету

Салат "Копійка" з буряком — смачніше за Шубу та Вінегрет
Цей простий салат з буряком, яйцем, солоним огірком і рум’яною цибулею здивує глибоким смаком навіть затятих шанувальників Шуби. Готується зі звичайних інгредієнтів, а результат приємно перевершує очікування. Ідеальний варіант для буднів і застілля, коли хочеться недорогий, але смачний салат.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- буряк варений — 300 г;
- огірок солоний — 150 г;
- цибуля ріпчаста — 150 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- майонез — на смак;
- часник — 2 зуб.;
- олія рослинна — для смаження;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати дрібно та обсмажити на олії до золотистого кольору. Буряк натерти на великій тертці. Огірки нарізати тонкою соломкою.
Яйця очистити та також нарізати соломкою або кубиком. З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати подрібнений часник, майонез, сіль і перець. Перемішати.
Перед поданням охолодити. Салат виходить ніжним, соковитим і дуже ароматним — вартий постійного місця у вашому меню.
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