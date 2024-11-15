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Салат "Королева змей" — для меню на Новый год 2025

15 ноября 2024 00:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Салат Королева змей на Новый год 2025 — рецепт на праздничный стол
Салат "Королева змей". Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Год Змеи 2025 требует особого внимания к праздничному меню, и салат "Королева змей" станет его настоящим украшением! Это блюдо, сочетающее символику и гармонию вкусов обязательно понравится вашим гостям и станет идеальным выбором для новогоднего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Моя домашняя кулинария Наталія Назаренко

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Вам знадобиться: 

  • филе куриное 1 шт.;
  • лук репчатый 1 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • огурцы маринованные 3 шт.;
  • яйца вареные 4 шт.;
  • сыр плавленый 2 шт.;
  • кукуруза 0,5 банки;
  • чеснок 2 зубка;
  • майонез;
  • соль, перец;
  • маслины. 

Способ приготовления 

Для начала необходимо обжарить лук на сковороде. 

новогодний салата 2025
Жаренный лук. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Добавить отварное куриное филе и натертую морковь. 

рецепт салата в форме змеи
Морковь и курица. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Добавить нарезанные маринованные огурцы, яйца вареные. Плавленный сыр натереть, также добавить половину банки кукурузы. 

салат на Новый год 2025
Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Для заправки смешать майонез, соль и перец. Все перемешать, выложить салат на тарелку в форму змеи. Украсить при помощи маслин. 

вкусный салат на Новый год 2025
Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025 года.

салат рецепты закуска Новый год 2025 Зеленая Деревянная Змея

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