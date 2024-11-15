Салат Королева змей на Новый год 2025 — рецепт на праздничный стол

Салат "Королева змей". Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Год Змеи 2025 требует особого внимания к праздничному меню, и салат "Королева змей" станет его настоящим украшением! Это блюдо, сочетающее символику и гармонию вкусов обязательно понравится вашим гостям и станет идеальным выбором для новогоднего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Моя домашняя кулинария Наталія Назаренко.

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Вам знадобиться:

филе куриное 1 шт.;

лук репчатый 1 шт.;

морковь 1 шт.;

огурцы маринованные 3 шт.;

яйца вареные 4 шт.;

сыр плавленый 2 шт.;

кукуруза 0,5 банки;

чеснок 2 зубка;

майонез;

соль, перец;

маслины.

Способ приготовления

Для начала необходимо обжарить лук на сковороде.

Жаренный лук. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Добавить отварное куриное филе и натертую морковь.

Морковь и курица. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Добавить нарезанные маринованные огурцы, яйца вареные. Плавленный сыр натереть, также добавить половину банки кукурузы.

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

Для заправки смешать майонез, соль и перец. Все перемешать, выложить салат на тарелку в форму змеи. Украсить при помощи маслин.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @МоядомашняякулинарияНаталіяНаз

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