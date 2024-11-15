Салат Королева змей на Новый год 2025 — рецепт на праздничный стол

Салат "Королева змей" — для меню на Новый год 2025
Год Змеи 2025 требует особого внимания к праздничному меню, и салат "Королева змей" станет его настоящим украшением! Это блюдо, сочетающее символику и гармонию вкусов обязательно понравится вашим гостям и станет идеальным выбором для новогоднего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Моя домашняя кулинария Наталія Назаренко.
Вам знадобиться:
- филе куриное 1 шт.;
- лук репчатый 1 шт.;
- морковь 1 шт.;
- огурцы маринованные 3 шт.;
- яйца вареные 4 шт.;
- сыр плавленый 2 шт.;
- кукуруза 0,5 банки;
- чеснок 2 зубка;
- майонез;
- соль, перец;
- маслины.
Способ приготовления
Для начала необходимо обжарить лук на сковороде.
Добавить отварное куриное филе и натертую морковь.
Добавить нарезанные маринованные огурцы, яйца вареные. Плавленный сыр натереть, также добавить половину банки кукурузы.
Для заправки смешать майонез, соль и перец. Все перемешать, выложить салат на тарелку в форму змеи. Украсить при помощи маслин.
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