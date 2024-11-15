Салат Королева змій на Новий рік 2025 — рецепт на святковий стіл

Салат "Королева змій". Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Рік Змії 2025 вимагає особливої уваги до святкового меню, і салат "Королева змій" стане його справжньою окрасою! Ця страва, що поєднує символіку та гармонію смаків, обов'язково сподобається вашим гостям і стане ідеальним вибором для новорічного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моя домашня кулінарія Наталія Назаренко.

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Вам знадобиться:

філе куряче 1 шт.;

цибуля ріпчаста 1 шт.;

морква 1 шт.;

огірки мариновані 3 шт.;

яйця варені 4 шт.;

сир плавлений 2 шт.;

кукурудза 0,5 банки;

часник 2 зубки;

майонез;

сіль, перець;

маслини.

Спосіб приготування

Для початку необхідно обсмажити цибулю на сковороді.

Смажена цибуля. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Додати відварене куряче філе та натерту моркву.

Морква та курка. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Додати нарізані мариновані огірки, яйця варені. Плавлений сир натерти, а також додати половину кукурудзи.

Приготування салату. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Для заправки змішати майонез, сіль та перець. Все перемішати, викласти салат на тарілку у форму змії. Прикрасити за допомогою маслин.

Готовий салат. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

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