Салат Королева змій на Новий рік 2025 — рецепт на святковий стіл

Салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025
Рік Змії 2025 вимагає особливої уваги до святкового меню, і салат "Королева змій" стане його справжньою окрасою! Ця страва, що поєднує символіку та гармонію смаків, обов'язково сподобається вашим гостям і стане ідеальним вибором для новорічного столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моя домашня кулінарія Наталія Назаренко.
Вам знадобиться:
- філе куряче 1 шт.;
- цибуля ріпчаста 1 шт.;
- морква 1 шт.;
- огірки мариновані 3 шт.;
- яйця варені 4 шт.;
- сир плавлений 2 шт.;
- кукурудза 0,5 банки;
- часник 2 зубки;
- майонез;
- сіль, перець;
- маслини.
Спосіб приготування
Для початку необхідно обсмажити цибулю на сковороді.
Додати відварене куряче філе та натерту моркву.
Додати нарізані мариновані огірки, яйця варені. Плавлений сир натерти, а також додати половину кукурудзи.
Для заправки змішати майонез, сіль та перець. Все перемішати, викласти салат на тарілку у форму змії. Прикрасити за допомогою маслин.
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