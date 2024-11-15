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Салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025

15 листопада 2024 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Салат Королева змій на Новий рік 2025 — рецепт на святковий стіл
Салат "Королева змій". Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рік Змії 2025 вимагає особливої уваги до святкового меню, і салат "Королева змій" стане його справжньою окрасою! Ця страва, що поєднує символіку та гармонію смаків, обов'язково сподобається вашим гостям і стане ідеальним вибором для новорічного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моя домашня кулінарія Наталія Назаренко.

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Вам знадобиться:

  • філе куряче 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста 1 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • огірки мариновані 3 шт.;
  • яйця варені 4 шт.;
  • сир плавлений 2 шт.;
  • кукурудза 0,5 банки;
  • часник 2 зубки;
  • майонез;
  • сіль, перець;
  • маслини.

Спосіб приготування

Для початку необхідно обсмажити цибулю на сковороді.

новорічний салат 2025
Смажена цибуля. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Додати відварене куряче філе та натерту моркву.

рецепт салату у формі змії
Морква та курка. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Додати нарізані мариновані огірки, яйця варені. Плавлений сир натерти, а також додати половину кукурудзи.

салат на Новий рік 2025
Приготування салату. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Для заправки змішати майонез, сіль та перець. Все перемішати, викласти салат на тарілку у форму змії. Прикрасити за допомогою маслин.

смачний салат на Новий рік 2025
Готовий салат. Фото: Скріншот YouTube @МоядомашняякулінаріяНаталіяНаз

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші.

Також ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025 року.

салат рецепти закуска Новий рік 2025 Зелена Дерев'яна Змія

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