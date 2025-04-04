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Салат "Лебединый пух" — главное Пасхальное блюдо уже много лет

4 апреля 2025 12:39
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Лебединый пух — главное пасхальное блюдо уже много лет
Салат "Лебединый пух". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат не просто вкусный, но и идеально дополняет праздничный стол. Лебединый пух — это нежные слои картофеля, куриного филе, яиц, капусты и сыра, которые гармонично сочетаются под легкой майонезной заправкой. Попробуйте и убедитесь, почему это блюдо уже много лет является любимым на Пасху.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель вареный — 2 шт.;
  • куриное филе вареное — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • пекинская капуста — 0,5 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • майонез;
  • соль, перец — по вкусу.

Маринад для лука:

  • лук — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • уксус — 3-4 ст. л.;
  • вода холодная — 250 мл.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой, оставить мариноваться на 1-1,5 часа.

Салат Лебединий пух головна Великодня страва вже багато років
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель натереть на терке, посолить, поперчить, смазать майонезом. Выложить сверху маринованный лук, снова сделать майонезную сеточку.

Салат Лебединий пух головна Великодня страва
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе разобрать на волокна, приправить, выложить следующим слоем, смазать майонезом. Натереть яйца, выложить поверх филе, снова смазать майонезом.

Салат Лебединий пух на Великдень
Готовый салат готов. Фото: gospodynka.com.ua

Капусту нарезать полосками, посолить, добавить майонез и равномерно распределить по салату. Сверху натереть сыр и сделать завершающую майонезную сеточку.

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