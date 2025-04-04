Салат "Лебединый пух" — главное Пасхальное блюдо уже много лет
Этот салат не просто вкусный, но и идеально дополняет праздничный стол. Лебединый пух — это нежные слои картофеля, куриного филе, яиц, капусты и сыра, которые гармонично сочетаются под легкой майонезной заправкой. Попробуйте и убедитесь, почему это блюдо уже много лет является любимым на Пасху.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель вареный — 2 шт.;
- куриное филе вареное — 1 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- пекинская капуста — 0,5 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез;
- соль, перец — по вкусу.
Маринад для лука:
- лук — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- уксус — 3-4 ст. л.;
- вода холодная — 250 мл.
Способ приготовления
Нарезать лук полукольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой, оставить мариноваться на 1-1,5 часа.
Картофель натереть на терке, посолить, поперчить, смазать майонезом. Выложить сверху маринованный лук, снова сделать майонезную сеточку.
Куриное филе разобрать на волокна, приправить, выложить следующим слоем, смазать майонезом. Натереть яйца, выложить поверх филе, снова смазать майонезом.
Капусту нарезать полосками, посолить, добавить майонез и равномерно распределить по салату. Сверху натереть сыр и сделать завершающую майонезную сеточку.
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