Салат "Лебединый пух" — главное Пасхальное блюдо уже много лет

Салат "Лебединый пух". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат не просто вкусный, но и идеально дополняет праздничный стол. Лебединый пух — это нежные слои картофеля, куриного филе, яиц, капусты и сыра, которые гармонично сочетаются под легкой майонезной заправкой. Попробуйте и убедитесь, почему это блюдо уже много лет является любимым на Пасху.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель вареный — 2 шт.;

куриное филе вареное — 1 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

пекинская капуста — 0,5 шт.;

твердый сыр — 100 г;

майонез;

соль, перец — по вкусу.

Маринад для лука:

лук — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

уксус — 3-4 ст. л.;

вода холодная — 250 мл.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой, оставить мариноваться на 1-1,5 часа.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель натереть на терке, посолить, поперчить, смазать майонезом. Выложить сверху маринованный лук, снова сделать майонезную сеточку.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе разобрать на волокна, приправить, выложить следующим слоем, смазать майонезом. Натереть яйца, выложить поверх филе, снова смазать майонезом.

Готовый салат готов. Фото: gospodynka.com.ua

Капусту нарезать полосками, посолить, добавить майонез и равномерно распределить по салату. Сверху натереть сыр и сделать завершающую майонезную сеточку.

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