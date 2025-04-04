Салат "Лебединий пух" — головна Великодня страва вже багато років
Цей салат не просто смачний, а й ідеально доповнює святковий стіл. Лебединий пух — це ніжні шари картоплі, курячого філе, яєць, капусти та сиру, які гармонійно поєднуються під легкою майонезною заправкою. Спробуйте і переконайтесь, чому ця страва вже багато років є улюбленою на Великдень.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля варена — 2 шт.;
- куряче філе варене — 1 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- пекінська капуста — 0,5 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- майонез;
- сіль, перець — за смаком.
Маринад для цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- оцет — 3–4 ст. л.;
- вода холодна — 250 мл.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю півкільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою, залишити маринуватися на 1–1,5 години.
Картоплю натерти на тертці, посолити, поперчити, змастити майонезом. Викласти зверху мариновану цибулю, знову зробити майонезну сіточку.
Куряче філе розібрати на волокна, приправити, викласти наступним шаром, змастити майонезом. Натерти яйця, викласти поверх філе, знову змастити майонезом.
Капусту нарізати смужками, посолити, додати майонез і рівномірно розподілити по салату. Зверху натерти сир і зробити завершальну майонезну сіточку.
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