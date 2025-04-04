Салат "Лебединий пух" — головна Великодня страва вже багато років

Салат "Лебединий пух". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат не просто смачний, а й ідеально доповнює святковий стіл. Лебединий пух — це ніжні шари картоплі, курячого філе, яєць, капусти та сиру, які гармонійно поєднуються під легкою майонезною заправкою. Спробуйте і переконайтесь, чому ця страва вже багато років є улюбленою на Великдень.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопля варена — 2 шт.;

куряче філе варене — 1 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

пекінська капуста — 0,5 шт.;

твердий сир — 100 г;

майонез;

сіль, перець — за смаком.

Маринад для цибулі:

цибуля — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

оцет — 3–4 ст. л.;

вода холодна — 250 мл.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою, залишити маринуватися на 1–1,5 години.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю натерти на тертці, посолити, поперчити, змастити майонезом. Викласти зверху мариновану цибулю, знову зробити майонезну сіточку.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе розібрати на волокна, приправити, викласти наступним шаром, змастити майонезом. Натерти яйця, викласти поверх філе, знову змастити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Капусту нарізати смужками, посолити, додати майонез і рівномірно розподілити по салату. Зверху натерти сир і зробити завершальну майонезну сіточку.

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