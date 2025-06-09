Салат из редиса, огурцов и яиц с соусом из горчицы и укропа — рецепт за 5 минут

Салат "Лето". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — идеальное летнее блюдо на каждый день. Всего три ингредиента, но благодаря ароматной заправке из горчицы, лимона и укропа он получается ярким, сочным и по-новому. Готовится за считанные минуты, а результат превосходит ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

редис — 300 г;

огурцы свежие — 3 шт.;

соль — ½-1 ч. л. (по вкусу);

вареные яйца — 4 шт.

Для заправки:

натуральный йогурт или майонез — 2-3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

укроп — 1 пучок.

Способ приготовления

Редис и огурцы нарезать тонкими кружочками, посолить и слегка перетереть руками, чтобы овощи пустили сок. Вареные яйца нарезать кубиками.

Огурцы и редис. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки соединить йогурт или майонез, горчицу, лимонный сок и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешать.

Яйца и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить овощи и яйца с соусом, перемешать салат и подавать сразу.

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