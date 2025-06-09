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Салат "Лето" — всего 3 ингредиента + самая вкусная заправка

9 июня 2025 13:44
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат из редиса, огурцов и яиц с соусом из горчицы и укропа — рецепт за 5 минут
Салат "Лето". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат — идеальное летнее блюдо на каждый день. Всего три ингредиента, но благодаря ароматной заправке из горчицы, лимона и укропа он получается ярким, сочным и по-новому. Готовится за считанные минуты, а результат превосходит ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • редис — 300 г;
  • огурцы свежие — 3 шт.;
  • соль — ½-1 ч. л. (по вкусу);
  • вареные яйца — 4 шт.

Для заправки:

  • натуральный йогурт или майонез — 2-3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • укроп — 1 пучок.

Способ приготовления

Редис и огурцы нарезать тонкими кружочками, посолить и слегка перетереть руками, чтобы овощи пустили сок. Вареные яйца нарезать кубиками.

салат на літо з редискою
Огурцы и редис. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки соединить йогурт или майонез, горчицу, лимонный сок и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешать.

салат на літо з редискою та смачним соусом
Яйца и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить овощи и яйца с соусом, перемешать салат и подавать сразу.

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