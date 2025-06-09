Салат из редиса, огурцов и яиц с соусом из горчицы и укропа — рецепт за 5 минут

Салат "Лето" — всего 3 ингредиента + самая вкусная заправка
Этот салат — идеальное летнее блюдо на каждый день. Всего три ингредиента, но благодаря ароматной заправке из горчицы, лимона и укропа он получается ярким, сочным и по-новому. Готовится за считанные минуты, а результат превосходит ожидания.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- редис — 300 г;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- соль — ½-1 ч. л. (по вкусу);
- вареные яйца — 4 шт.
Для заправки:
- натуральный йогурт или майонез — 2-3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- укроп — 1 пучок.
Способ приготовления
Редис и огурцы нарезать тонкими кружочками, посолить и слегка перетереть руками, чтобы овощи пустили сок. Вареные яйца нарезать кубиками.
Для заправки соединить йогурт или майонез, горчицу, лимонный сок и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешать.
Соединить овощи и яйца с соусом, перемешать салат и подавать сразу.
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