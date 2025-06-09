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Салат "Літо" — всього 3 інгредієнти + найсмачніша заправка

9 червня 2025 13:44
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з редиски, огірків і яєць із соусом з гірчиці та кропу — рецепт за 5 хвилин
Салат "Літо". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — ідеальна літня страва на кожен день. Усього три інгредієнти, але завдяки ароматній заправці з гірчиці, лимону й кропу він смакує яскраво, соковито та по-новому. Готується за лічені хвилини, а результат перевершує очікування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • редиска — 300 г;
  • огірки свіжі — 3 шт.;
  • сіль — ½–1 ч. л. (на смак);
  • варені яйця — 4 шт.

Для заправки:

  • натуральний йогурт або майонез — 2–3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • кріп — 1 пучок.

Спосіб приготування

Редиску й огірки нарізати тонкими кружечками, посолити й злегка перетерти руками, щоб овочі пустили сік. Варені яйця нарізати кубиками.

салат на літо з редискою
Огірки та редиска. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки з’єднати йогурт або майонез, гірчицю, лимонний сік та дрібно нарізаний кріп. Добре перемішати.

салат на літо з редискою та смачним соусом
Яйця та соус. Фото: gospodynka.com.ua

З’єднати овочі та яйця з соусом, перемішати салат і подавати одразу. 

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