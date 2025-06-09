Салат з редиски, огірків і яєць із соусом з гірчиці та кропу — рецепт за 5 хвилин

Салат "Літо". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — ідеальна літня страва на кожен день. Усього три інгредієнти, але завдяки ароматній заправці з гірчиці, лимону й кропу він смакує яскраво, соковито та по-новому. Готується за лічені хвилини, а результат перевершує очікування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

редиска — 300 г;

огірки свіжі — 3 шт.;

сіль — ½–1 ч. л. (на смак);

варені яйця — 4 шт.

Для заправки:

натуральний йогурт або майонез — 2–3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

кріп — 1 пучок.

Спосіб приготування

Редиску й огірки нарізати тонкими кружечками, посолити й злегка перетерти руками, щоб овочі пустили сік. Варені яйця нарізати кубиками.

Огірки та редиска. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки з’єднати йогурт або майонез, гірчицю, лимонний сік та дрібно нарізаний кріп. Добре перемішати.

Яйця та соус. Фото: gospodynka.com.ua

З’єднати овочі та яйця з соусом, перемішати салат і подавати одразу.

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