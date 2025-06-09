Салат з редиски, огірків і яєць із соусом з гірчиці та кропу — рецепт за 5 хвилин

Салат "Літо" — всього 3 інгредієнти + найсмачніша заправка
Цей салат — ідеальна літня страва на кожен день. Усього три інгредієнти, але завдяки ароматній заправці з гірчиці, лимону й кропу він смакує яскраво, соковито та по-новому. Готується за лічені хвилини, а результат перевершує очікування.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- редиска — 300 г;
- огірки свіжі — 3 шт.;
- сіль — ½–1 ч. л. (на смак);
- варені яйця — 4 шт.
Для заправки:
- натуральний йогурт або майонез — 2–3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- кріп — 1 пучок.
Спосіб приготування
Редиску й огірки нарізати тонкими кружечками, посолити й злегка перетерти руками, щоб овочі пустили сік. Варені яйця нарізати кубиками.
Для заправки з’єднати йогурт або майонез, гірчицю, лимонний сік та дрібно нарізаний кріп. Добре перемішати.
З’єднати овочі та яйця з соусом, перемішати салат і подавати одразу.
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