Салат Людочка из 1 основного ингредиента - покоряет простотой и вкусом

Салат "Людочка". Фото: gospodynka.com.ua

Казалось бы, салат из одного основного ингредиента — это нереально. Но "Людочка" доказывает обратное! Очень простой, быстрый и потрясающе вкусный. Обязательно попробуйте!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

пекинская капуста — 500 г;

морковь — 1 шт.;

помидоры черри — 120 г;

зеленый лук — 2-3 пера;

кинза или петрушка — 20 г;

соль, перец — по вкусу;

сметана — 100 г;

майонез — 100 г.

Способ приготовления

Пекинскую капусту тонко нашинковать и выложить в глубокую салатницу. Морковь натереть на средней терке, помидоры черри нарезать на четвертинки. Зеленый лук, петрушку или кинзу мелко порезать.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль и перец по вкусу, заправить смесью сметаны и майонеза, хорошо перемешать. Салат готов к подаче!

Заправка салата. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.