Салат Людочка из 1 основного ингредиента - покоряет простотой и вкусом

Салат "Людочка" из 1 ингредиента — покорил простотой и вкусом
Казалось бы, салат из одного основного ингредиента — это нереально. Но "Людочка" доказывает обратное! Очень простой, быстрый и потрясающе вкусный. Обязательно попробуйте!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- помидоры черри — 120 г;
- зеленый лук — 2-3 пера;
- кинза или петрушка — 20 г;
- соль, перец — по вкусу;
- сметана — 100 г;
- майонез — 100 г.
Способ приготовления
Пекинскую капусту тонко нашинковать и выложить в глубокую салатницу. Морковь натереть на средней терке, помидоры черри нарезать на четвертинки. Зеленый лук, петрушку или кинзу мелко порезать.
Добавить соль и перец по вкусу, заправить смесью сметаны и майонеза, хорошо перемешать. Салат готов к подаче!
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